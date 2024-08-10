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Formula 1 Belçika GP

Audi'nin sürücü aday listesinde IndyCar yıldızı mı var?

Audi F1 koltuğu için son aday Alex Palou.

Ezel Tan
Alex Palou, Reserve Driver, McLaren

Alex Palou, Reserve Driver, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Audi, 2024 sonrası için en ideal sürücü kadrosunu bulmak için çaba göstermeye devam etse de, Nico Hulkenberg’in takım arkadaşının kim olacağı belirsizliğini koruyor.

Pek çok isim İsviçreli takımın Valtteri Bottas ile olan sözleşmesini uzatabileceği konusunda hemfikir, çünkü Sauber bu sezon hâlâ sıfır puanda olsa da bu yıl gayet iyi bir performans sergilediği ortada.

Fakat artık Audi projesinin başında Mattia Binotto var ve hangi yolu izleyeceği henüz belli değil. Tecrübeli Hulkenberg’e sahip oldukları için ikinci konusunda risk alarak daha genç bir ismi davet edebilirler.

Mick Schumacher’in seçeneklerden birisi olduğu uzun süredir biliniyor. Alman pilota bir yıllığına şans verip yeteneğini daha net görmek isteyebilirler ancak kaynaklar bunun olma ihtimalini düşük görüyorlar.

Aday listesinde Binotto'nun Ferrari'den iyi tanıdığı Robert Schwartzman'ın yanı sıra Formula 2'de yarışan Gabriel Bortolote olduğu söyleniyor.

Fakat Auto Motor und Sport, beklenmedik olmasa da nispeten yeni bir isim ortaya attı:  Alex Palou.

Audi, IndyCar'da iki kez şampiyon olan ve bu sezon Amerikan serisinde lider giden İspanyol sürücü ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Daha önce F1 aracı kullanma deneyimine sahip olan Chip Ganassi Racing sürücüsü, McLaren’la F1’e girmek istese de bunu başaramamıştı.

Palou ile ilgili sorun, McLaren’la olan kontratını feshetmesinden kaynaklı kendisine açılan dava olabilir.

Takım, kontrat yükümlülüklerini ihlal ettiği için kendisine 30 milyon dolar tazminat davası açtı.

Şimdilik Audi kanadından bu konuda bir yorum gelmedi.

 

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