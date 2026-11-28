Formula 1 Katar GP
Audi'nin itirazı reddedildi, Tsunoda'nın Monza'daki sonucu kesinleşti
FIA Uluslararası Temyiz Mahkemesi, Audi'nin İtalya GP'deki yeniden start prosedürüne yönelik itirazını reddetti. Böylece Yuki Tsunoda'nın yarışta elde ettiği 10. sıra kesinleşti.
Ronald Vording Zeynep Taş
Yayın tarihi: 28 Kas 2026 07:20
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Monza'da düzenlenen İtalya Grand Prix'sinin üzerinden iki aydan fazla zaman geçmesinin ardından yarışın sonucu nihayet kesinleşti.
Audi, Isack Hadjar'ın bilek sakatlığı nedeniyle onun yerine yarışan Yuki Tsunoda'nın, yeniden start prosedüründe olası bir ihlâl nedeniyle zaman cezası alması gerektiğini savunuyordu.
Charles Leclerc'in kazasının ardından Monza'da yeniden start alındı: Tsunoda başlangıçta gridin sol tarafına yönelerek yanlış start pozisyonuna doğru ilerledi. Son anda asıl start pozisyonu için bir manevra yaptı ve bu nedenle ekstra formasyon turu atıldı.
Sportif kurallar, ekstra formasyon turuna neden olan sürücünün pit yolunun sonundan start alması gerektiğini belirtiyor. Bu kurala uyulmaması halinde sürücüye ‘dur-kalk’ cezası verilebiliyor. Ancak yarışın ardından hakemler olayla ilgili başka bir işlem yapmamaya karar verdi.
Audi, bu kararın FIA Uluslararası Temyiz Mahkemesi'ne (ICA) taşınması gerektiğini düşündü.
Ancak Katar GP hafta sonunda Uluslararası Temyiz Mahkemesi, Audi'nin itirazının reddedildiğini duyurdu.
Yuki Tsunoda, Racing Bulls
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Hakemlerin kararında şu ifadeler yer aldı:
"B5.9.4 maddesi ekstra formasyon turuna neden olan bir sürücünün ekstra formasyon turuna katılabilmesi durumunda turun sonunda pit yoluna girmesi ve pit yolundan start alması gerektiğini belirtmektedir. Zorunlu dur-kalk cezası ise sürücünün bunu yapmaması halinde uygulanır."
"Başka bir deyişle, ceza pit yoluna girmemek ve startı oradan almamak nedeniyle verilir. Ceza, sürücünün ilk etapta ekstra formasyon turuna neden olup olmadığına bakılmaksızın, bu tura neden olması nedeniyle verilmez."
“Burada kritik bir mesele ortaya çıkıyor: Pit yoluna girme ve startı oradan alma gerekliliğine uymak için sürücünün ekstra formasyon turuna neden olduğunu bilmesi gerekir.”
“Takım temsilcisi, fotoğrafçının konumu gibi koşullar nedeniyle ekstra formasyon turlarının başlatıldığı durumları örnek gösterdi. Bu olayda, takım ya da sürücüye ekstra formasyon turuna neden olduklarını bildiren herhangi bir mesaj gönderilmedi.”
“Araç, kurallara uygun şekilde start gridindeki yerinde konumlandırılmış olduğundan takımın, sürücüsüne pit yoluna girmesi ve startı oradan alması yönünde talimat vermesi için herhangi bir gerekçe bulunmadığı kanaatindeyiz.”
“Dolayısıyla sürücünün ekstra formasyon turuna doğrudan neden olup olmadığına bakılmaksızın, takım ve sürücü kendilerinin bu turun nedeni olarak değerlendirildiğinin farkında değildi. Bu nedenle bu olayda 'dur-kalk' cezası uygulayamayacağımıza karar veriyor ve başka bir işlem yapmamayı uygun buluyoruz.”
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- Motorsport.com Ekibi
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