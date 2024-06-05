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Formula 1 Kanada GP

Audi'nin hedefi iki iyi sürücüye sahip olmak

Sauber takım yöneticisi Alessandro Alunni Bravi, Audi projesini göz önünde bulundurarak "mevcut en iyi" sürücü kadrosunu oluşturmak istediklerini söyledi.

Ezel Tan
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sauber geçtiğimiz günlerde, 2025 sezonu için Haas pilotu Nico Hulkenberg ile anlaştığını duyurdu. Ancak takımın hâlâ Hulkenberg'in takım arkadaşını belirlemesi gerekiyor ve bu süreçte Carlos Sainz'ın yanı sıra, Esteban Ocon ve Pierre Gasly'nin adı takımla anılıyor.

Konu hakkında konuşan Alunni Bravi, takımın 2026'dan itibaren Audi dönemine sağlam şekilde girmesini sağlayacak "en iyi sürücü kadrosunu" kurmak istediklerini belirtti.

Alunni Bravi, “Pazardaki en iyi sürücü kadrosuna sahip olmak istediğimizi hep söyledik."

"Bu sadece ekibimize bağlı değil. Pek çok faktöre bağlı olarak mevcut imkanlara da bağlı."

"Piyasanın oldukça değişken olduğunu gördük ve her gün basında yeni isimler ya da yeni sürücü adayları görüyoruz."

"Hedefimiz Audi F1 takımı gibi uzun vadeli bir proje için en iyi sürücülere sahip olmak.”

"Bunun için belirlediğimiz bir son tarih yok. En iyi seçeneği bulmaya çalışmamız gerekiyor. Hedefimiz bu." dedi.

Sauber'in Sainz'dan olumsuz yanıt alması halinde nasıl bir yol izleyeceği büyük merak konusu.

Valtteri Bottas, Kick Sauber C44

Valtteri Bottas, Kick Sauber C44

Fotoğraf: Sauber

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