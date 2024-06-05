Audi'nin hedefi iki iyi sürücüye sahip olmak
Sauber takım yöneticisi Alessandro Alunni Bravi, Audi projesini göz önünde bulundurarak "mevcut en iyi" sürücü kadrosunu oluşturmak istediklerini söyledi.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sauber geçtiğimiz günlerde, 2025 sezonu için Haas pilotu Nico Hulkenberg ile anlaştığını duyurdu. Ancak takımın hâlâ Hulkenberg'in takım arkadaşını belirlemesi gerekiyor ve bu süreçte Carlos Sainz'ın yanı sıra, Esteban Ocon ve Pierre Gasly'nin adı takımla anılıyor.
Konu hakkında konuşan Alunni Bravi, takımın 2026'dan itibaren Audi dönemine sağlam şekilde girmesini sağlayacak "en iyi sürücü kadrosunu" kurmak istediklerini belirtti.
Alunni Bravi, “Pazardaki en iyi sürücü kadrosuna sahip olmak istediğimizi hep söyledik."
"Bu sadece ekibimize bağlı değil. Pek çok faktöre bağlı olarak mevcut imkanlara da bağlı."
"Piyasanın oldukça değişken olduğunu gördük ve her gün basında yeni isimler ya da yeni sürücü adayları görüyoruz."
"Hedefimiz Audi F1 takımı gibi uzun vadeli bir proje için en iyi sürücülere sahip olmak.”
"Bunun için belirlediğimiz bir son tarih yok. En iyi seçeneği bulmaya çalışmamız gerekiyor. Hedefimiz bu." dedi.
Sauber'in Sainz'dan olumsuz yanıt alması halinde nasıl bir yol izleyeceği büyük merak konusu.
Valtteri Bottas, Kick Sauber C44
Fotoğraf: Sauber
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Magnussen: "Haas'ta kalmak için kanıtlamam gereken bir şey yok"
Alpine ihtimalini reddetmeyen Zhou: "Yedek pilot olmak istemiyorum"
Jordan: “Hamilton 2025’de F1’de şampiyonluk mücadelesi verebilir’’
Dall'Igna: "Marquez ve Bagnaia 'Ducati tarihindeki en iyi takımı' oluşturuyor"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar