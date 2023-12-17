Audi'nin hedefi Hulkenberg

Haas, 2023 sezonu için Mick Schumacher'in yerine Nico Hulkenberg'i getirme kararı almış ve herkesi şaşırtmıştı.

Alman pilot, bu yıl geri döndüğü ilk andan itibaren iyi performans sergileyerek, gridin ilgi odağı oldu.

Kontratı gereği Hulkenberg 2024'ü de Amerikalı ekipte geçirecek fakat sonrasında diğer takımlara geçme ihtimali mevcut.

Son çıkan haberlere göre Sauber/Audi, 2024 için zaten ilgi duyduğu Hulkenberg'e 2025 sezonu için resmi teklifte bulunmayı planlıyor.

Hulkenberg tecrübesiyle Audi'nin 2026'daki ilk F1 aracının gelişimine katkıda bulunabilir.

RacingNews365'in haberine göre Hulkenberg, bu yıl zaten Sauber'den 2024 için teklif aldı. Ancak Haas, Alman pilotun sözleşmesindeki opsiyonu kullandığı için Hulkenberg, bu teklifi kabul edemedi.

Hulkenberg, bu yıl sıralama turlarında Kevin Magnussen'i 15-7 yenerken, yarışta da durum 13-9 Alman pilotun lehineydi.

Üstelik takımın aldığı 12 puanın dokuzunda Hulkenberg'in adı vardı. Bu istatistikler, Audi'nin iştahını kabarttı.

Habere göre şu anda Audi'deki iki koltuktan birisinin favorisi Hulkenberg. İkincisi ise duruma göre Carlos Sainz olabilir.

Ayrıca mevcut Sauber/Alfa Romeo ikilisi de hâlâ denklemin içerisinde.

Hulkenberg bu sayede 2024'e gelecek için oldukça pozitif şekilde giriyor.