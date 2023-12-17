Audi'nin hedefi Hulkenberg
Bu yıl Haas ile güçlü bir geri dönüşe imza atan Nico Hulkenberg, Audi'nin sürücü adayları arasına girmiş durumda.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team
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