Audi’nin Formula 1’e katılmaktan vazgeçme söylentilerine cevap gecikmedi

Dünyaca ünlü Alman araç markası Audi’nin, şu anda Alfa Romeo olarak bildiğimiz Sauber takımını devralma süreci 2023 yılı itibariyle başlayacak. 2026 sezonuna kadar tamamlanması planlanan devir işlemi sonucunda Audi kendi güç ünitesini üreterek yarışlara katılmayı planlıyor.

Hatırlanacağı üzere bu haber 2022 Belçika Grand Prix haftasında gündeme bomba gibi düşmüştü.

Formula 1’in popülerliğinin artması ile birlikte düşünüldüğünde Audi’nin Formula 1 bünyesine katılması herkes tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Tıpkı Audi gibi Formula 1 sahnesine çıkacak olan Ford 2026’dan sonra Red Bull ile işbirliği yapacak.

Formula 1’den çıkışıyla tartışmalara sebep olan Honda ise Aston Martin ile işbirliği hazırlığında.

Audi, Formula 1’e girişiyle birlikte gridde yer almak isteyen Andretti gibi takımlara yol gösterecek bir konumda bulunuyor. Ancak söylentiler Audi’nin gerçekten Formula 1’e girip girmeyeceği konusundaki şüpheleri arttırmış durumda.

Konuya dair geçtiğimiz hafta sonu Radio Le Mans bir açıklama yaparak Audi projesinin gözden geçirildiğini ve 2023 yılı sonunda yönetim kurulu tarafından yapılacak oylamanın sonucuna göre Formula 1’e giriş sürecine devam edip etmeme kararının verileceğini bildirdi.

The Audi Sport F1 concept car Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Radio Le Mans, Audi’nin projenin henüz başında Formula 1’e katılmaktan vazgeçeceğini söylemekten kaçındı ancak her an bir fikir değişikliğinin mümkün olduğunu söylemesi söylentilerin artmasına neden oldu.

Audi tüm iddiaları reddetti.

Audi kanadından yapılan açıklamada şu ibarelere yer verildi: ”Audi’nin 2026da Formula 1’e katılımı, Audi ve Volkswagen yönetim ve denetim kurullarının verdiği karara dayanmaktadır.”

“Audi Formula Racing HmbH’nin Neuburg/Almanya’daki tesislerindeki organizasyon yapılanması ve 2026 güç ünitesinin geliştirilmesine yönelik olan programda hiçbir değişiklik yapılmamıştır.”

Audi’nin Formula 1’e katılmaktan vazgeçmeye karar vermesi yaptığı yatırımlardan ötürü pek olası gözükmüyor. Aynı şekilde padoktaki genel kanı da Audi’nin vazgeçmesinin mümkün olmadığı yönünde. Söylentiler üzerine açıklama yapan bir Sauber sözcüsü söylentileri “saçmalık” olarak nitelendirdi

Her ne kadar Audi söylentileri resmi bir açıklama ile reddetse de Alman takımının Formula 1’e girmekten vazgeçmesi küçük bir ihtimal de olsa mümkün.

Radio Le Mans ise projenin sezon sonunda gözden geçirileceğini belirtiyor.

Audi söylentileri devam etmekteyken Alfa Romeo’nun spordan ayrılması ile beraber Sauber’in 2024 gridinde ismi kullanacağı hala açıklanmadı.

Görüşmelere devam eden Sauber takımının kendi orjinal ismine geri dönüp dönmeyeceğine halen karar verilmedi. Diğer yandan Alfa Romeo markasının Haas araçlarına sponsor olacağı da söylentilerden bir diğeri.