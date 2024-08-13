Alonso, Audi'nin boş koltuğu konusunda sürpriz bir rol oynayabilir
Fernando Alonso bu yılın başlarında Aston Martin ile yeni bir sözleşme imzaladı, ancak yaz arasında sürücü pazarında hâlâ önemli bir rol oynayabilir.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fernando Alonso Nisan ayında Aston Martin ile yeni bir sözleşme imzaladı ancak iki kez dünya şampiyonu olan Alonso, şirketi A14 Management aracılığıyla sürücü pazarında hâlâ bir faktör olabilir.
Ajans, Formula 2 sezonunun bitimine dört yarış kala şampiyona lideri Isack Hadjar'ı ikinci sırada 36 puan geriden takip eden Gabriel Bortoleto da dahil olmak üzere, besleyici serilerde yarışan birçok genç yetenekle çalışıyor.
Bortoleto'nun yeteneği iyi biliniyor. Brezilyalı yarışçı son Formula 3 şampiyonu ve çaylak F2 sezonunda dört kez podyuma çıktı. Bu aralıksız başarı kış boyunca McLaren'ın dikkatini çekti ve onu genç sürücü programına dahil ettiler.
Ancak Lando Norris ve Oscar Piastri'nin hiçbir yere gidememesi, Bortoleto'yu F1 fırsatı için başka bir yere bakmaya zorladı. 19 yaşındaki sürücü, Audi'nin 2026'da Sauber'i devralması öncesinde yeni şef Mattia Binotto'nun Brezilyalı yıldız adayını ekibe kazandırmayı düşünmesiyle Sauber'de bir şans bulabilir.
Gabriel Bortoleto, Invicta Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Bu hikayede genç pilotun kariyerini dikkatle yöneten Alonso'nun da rolü var. Bortoleto, Motorsport Brezilya'ya verdiği son röportajda şunları söyledi:
"Bu tür görüşmeler elbette her zaman yaz tatilinde gerçekleşir.
"Kendi adıma, F2 sezonuma %100 bağlı olduğumu söyleyebilirim. Bu yıl bana her türlü desteği veren McLaren ile bir sözleşmem var. Son olarak, hepinizin bildiği gibi kariyerim, çıkarlarımı mümkün olan en iyi şekilde gözeten A14 Management tarafından yönetiliyor."
Ancak Bortoleto'nun 2025'te Sauber'in ikinci koltuğuna oturması kesin değil. Valtteri Bottas gelecek sezon F1'de kalmak için büyük bir mücadele veriyor ve şu anki patronlarını gelecek yıl Nico Hulkenberg'in ortağı olmak için doğru adam olduğuna ikna etmek için hala birkaç yarışı var.
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