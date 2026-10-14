Formula 1 Singapur GP

Audi’den Wolff’a yanıt: "Sanırım araçlarından birinin önündeydik"

Singapur GP'sinde Hülkenberg’in Russell’a geçit vermeyip sekizinci olmasının ardından Allan McNish, Toto Wolff’un yorumuna esprili bir yanıt verdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 14 Eki 2026 13:15

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Allan McNish, Audi

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Singapur Grand Prix'sinde Sanal Güvenlik Aracı periyodu sırasında pit girişini kaçıran George Russell, zaman kaybetse de ilerleyen turlarda hızla yükselip Pierre Gasly'yi geride bırakmıştı. Daha taze lastiklerine rağmen başarılı bir savunma yapan Audi pilotu Nico Hülkenberg'i geçemeyen Russell, yarışı dokuzuncu sırada tamamladı. Hülkenberg ise bu savunmasıyla Audi'ye sezonun en iyi sonucunu kazandırdı.

İkili arasındaki bu çekişmenin canlı yayın ekranlarına yansıması üzerine Mercedes takım patronu Toto Wolff, Audi'nin bu mücadele sayesinde televizyonda görünürlük (ekran süresi) elde ettiğini ima eden şakayla karışık bir açıklama yaptı.

Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Wolff'un bu yorumuna aynı esprili dille yanıt veren Audi Yöneticisi Allan McNish, yerel medyaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Toto'nun böyle düşünmesi çok nazikçe ama ekran süresi aldık çünkü sanırım araçlarından birinin önündeydik.”

“George'un iki veya üç turu olduğunu, bu süre içinde Nico'yu geçemezse Nico'nun savunma yapabileceğini düşünüyordum ve nitekim öyle oldu.”

“Nico, pistin savunma yapması gereken noktalarında aracını çok başarılı bir şekilde konumlandırdı.”

“George'un daha taze olan lastiklerinin ilk avantajı kaybolduğunda, Gasly'ye yaptığı gibi bizi geçecek temposu kalmadı. Biz kendi tarafımızda son derece mutluyuz.”

“Sanırım bu ilk Audi-Mercedes mücadelesiydi."

Nico Hulkenberg, Audi

Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images

Genel klasmanda sekizinci sırada yer alan Audi, R26 şasisiyle bazı pistlerde rekabetçi görünse de kendi ürettiği ilk güç ünitesiyle ilgili problemler yaşıyor. Ancak Hülkenberg'in hem Russell'ı hem de Red Bull pilotu Isack Hadjar'ı arkasında tutabilmesini büyük bir adım olarak değerlendiren McNish, sözlerini şöyle tamamladı: "Yarışta bu dereceyi elde etmek kolay değildi.”

“George'un ön sıralara kadar ulaşmasını bekliyordum, Hadjar da temiz havaya çıktığında bile Nico'yu yakalayamadı.”

“Yarışın son 10 turunda bir Red Bull ve bir Mercedes ile eşittik, bu hiç de fena bir sonuç değil ve memnuniyetle kabul ederiz."

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- Motorsport.com Ekibi

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