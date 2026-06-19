Audi, 2030'da şampiyonluk hedefliyor: "Her şey planlandığı gibi ilerliyor"

Audi, geçtiğimiz kış eski Sauber takımının tamamını devralarak Formula 1'de hem şasi hem de güç ünitesi üreten tam kapsamlı bir üretici takım haline geldi.

Her ne kadar Alman ekip şu anda şampiyonada dokuzuncu sırada yer alsa da, bu sonuçlar takımın gerçek performansını tam olarak yansıtmıyor.

Sezonun Avustralya ayağından bu yana Audi sık sık orta grubun üst sıralarında sıralama performansı sergiledi. Ancak R26'nın start performansındaki sorunlar ve yarışlarda yaşanan talihsizlikler nedeniyle takım yalnızca iki puan toplayabildi.

Buna rağmen Audi'nin yarış temposu açısından Alpine ve Racing Bulls ile benzer seviyelerde olduğu değerlendiriliyor.

Monako Grand Prix'si hafta sonunda konuşan Audi CEO'su Gernot Döllner, uzun vadeli hedeflerde herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı: "Kesinlikle doğru yoldayız."

"Önce iki yıl boyunca güçlü bir rakip olmak, ardından düzenli olarak zirve mücadelesi vermek ve sonrasında 2030 hedef yılı için şampiyonluk savaşına katılmak planımız devam ediyor."

"Bu sezon olmak istediğimiz noktadayız. Elbette daha fazla puan toplamak isterdik ancak aracın genel performansı ve takımın bulunduğu konum, stratejimizde öngördüğümüz seviyede."

"İlk beş yarışın ardından aracın genel performansı hız açısından orta grupta yer alıyor."

"Melbourne'de ilk iki puanımızı aldık. Sonrasında ise özellikle performans tarafında ve güç ünitesi konusunda öğreneceğimiz çok şey olduğunu gördük."

Audi'nin ilk kez kendi Formula 1 motorunu geliştirdiğini hatırlatan Döllner, operasyonel tarafta da büyük bir öğrenme süreci yaşandığını belirtti: "İlk kez hem şasi hem de motor tarafını aynı anda yönetiyoruz."

"İki farklı yapının birlikte çalışmasını sağlamak kolay değil ancak ekip süreçleri optimize etmek konusunda olağanüstü bir iş çıkardı."

Döllner, bütçe sınırı kapsamında kadroya yeni mühendis ve uzmanlar eklemeye devam edeceklerini de açıkladı.

Özellikle İsviçre'nin Hinwil kentindeki merkezde genç yetenek programlarına yatırım yaptıklarını belirten Döllner, teknik ekibin önümüzdeki yıl boyunca daha da güçleneceğini ifade etti.

Audi'nin yakın dönemde yaşadığı en büyük yönetimsel sarsıntılardan biri de takım patronu Jonathan Wheatley'nin ayrılık kararı oldu.

Adrian Newey'nin Aston Martin'de üst düzey bir göreve getirmek istediği Wheatley'nin takımdan ayrılması Audi için beklenmedik bir gelişme olarak değerlendirildi.

Döllner bu konuda şöyle konuştu: "Elbette bu gelişme bizi şaşırttı."

"Ancak yeni duruma çok hızlı adapte olduk."

"Formula 1'de öğrendiğim en önemli şey esnek ve hızlı tepki verebilmek. Şu anki yapılanmamızdan son derece memnunuz."

"Finansal durumumuz oldukça sağlam. Önümüzdeki birkaç yıl için her şey hazır."