Audi yönetimindeki değişiklikler Hulkenberg'i şoke etmiş
Nico Hulkenberg, Audi'nin Andreas Seidl'i Formula 1 projesinden çıkarıp, Mattia Binotto'yu projenin başına getirmesine şaşırmış.
Audi'nin eski Porsche LMP1 ve McLaren F1 takım şefi Seidl'in yanı sıra eski Sauber yönetim kurulu başkanı Oliver Hoffmann'ı görevden alma kararı, pek çok kişiyi şoka uğrattı.
Audi'nin 2026'da F1'e gireceğini açıklamasının üzerinden neredeyse iki yıl geçti ve 2022'nin başından beri projenin başında Seidl vardı.
Ancak Audi, Sauber takımının sonuçlarının kötüleşmesi ve Seidl ile Hoffmann arasında yakın zamanda yaşanan güç çatışmalarının ardından projenin başına Mattia Binotto'yu getirdi.
Hulkenberg halihazırda Audi'nin anlaştığı ilk F1 pilotu ve gelecek sezon burada yarışmaya başlayacak.
Kendisine Audi/Sauber projesinde yaşanan gelişmeler soruldu.
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
2013'te bir yıl yarıştığı yeni takımında yaşananlardan endişe duyup duymadığı sorusuna Hulkenberg şöyle yanıt verdi: “Hayır, endişe duymuyorum."
“Açıkçası bu biraz şok etkisi yarattı. Fakat artık işimize geri dönmüş durumdayız. Hâlâ onların projesine katılmak ve Audi ile başarılı bir hikaye yazmak için sabırsızlanıyorum."
“Benimle sözleşme imzalamak için çaba gösteren iki kişinin artık orada olmaması elbette biraz üzücü."
“Ancak ben daha çok projeyle, Audi ile Formula 1'de yarışmakla ve bunu başarılı bir hikaye haline getirmekle ilgileniyorum.”
Hulkenberg, Audi/Sauber'e imza atma kararında Seidl ve Hoffmann'ın “etkili olduğunu” doğruladı ve şöyle devam etti: “Elbette etkili oldular çünkü anlaşmayı yaptığım iki kişi onlardı."
“Fakat hepsi bu kadar."
"Beklenmedik bir değişiklik olduğunu söyleyebilirim, ki bu karar hakkında duyuru günü bizzat Audi CEO'su Gernot Dollner tarafından bilgilendirildim."
“Bu grubun kararı, ileriye dönük olarak değişim istiyorlar. Bunun gibi büyük projelerde, her şeye önderlik eden büyük isimler vardır."
"Fakat asla bir ya da iki kişiye güvenmezler. "
“Mattia'ya gelirsek, onu geçmişte günlerden tanıyorum ama onunla hiç çalışmadım. Bu durum birkaç ay içinde değişecek.”
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