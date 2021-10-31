Audi ve Porsche, F1'e giriş kararını Kasım ayında açıklayabilir

Her yıl düzenli olarak Audi ve Porsche'nin spora gireceği iddia edildiği için bu haberlere hep şüpheyle yaklaşılıyor. Şu an da da resmi bir açıklama yok. Fakat bu iki marka, belki de ilk kez spora girmeye bu kadar yakınlar.

Çoğu şey 2026 yılı için planlanan motor düzenlemelerine bağlı olacak.

F1, motor üreticilerinin yeni hibrit sistem üzerinde çalışmak istemesi nedeniyle, son aylarda yeni güç ünitesi kurallarıyla ilgili görüşmelerini yoğunlaştırdı.

Kuralların şimdiden kararlaştırılmasının istenmesinin bir başka nedeni de Porsche ve Audi gibi potansiyel yeni üreticilerin spora olan ilgisi gibi görünüyor.

F1-Insider.com'a göre Volkswagen Grubu, Audi ve Porsche markalarıyla Formula 1'e girmeyi planlıyor. Kararın Kasım ayında Wolfsburg'da yapılacak olacak toplantıda resmi olarak verilmesi bekleniyor.

Eğer bu iddialar doğru çıkarsa Porsche ve Audi, 2026'dan itibaren motor üreticisi olarak spora adım atacaklar. Bu iki üreticiden birinin Red Bull, diğerinin ise McLaren ile işbirliği yapacağı dedikodular var.

Geçtiğimiz haftalarda Porsche'nin McLaren'a, Audi'nin ise Red Bull'la çalışacağı söylenmişti. Ancak F1-Insider, durumun tam tersi olduğunu yazdı.

Her iki markanın da, farklı isimler altında bile olsa, Red Bull'un yeni Powertrains bölümüyle işbirliği içinde çalışması ve 2026'daki yepyeni F1 motorunu geliştirmek için birlikte hareket etmesi bekleniyor.

Volkswagen Grubu, Formula 1'e girmek için MGU-H ünitesinin kaldırılmasını istiyordu ve yeni motor formülünde bu sistem olmayacak gibi görünüyor. Bunun yerine MGU-K'ya daha fazla ağırlık verilecek. Bu da Volkswagen'in spora gelişine kapı açıyor.

Porsche logo Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images