Audi sürücülerden uzun vadeli taahhüt talebinde kararlı

Formula 1'in alt seviye takımlarındaki koltuklar için mücadele eden sürücüler ve uzun vadeli taahhüt isteyen takımlar arasındaki çatışma giderek belirginleşiyor.

Carlos Sainz, Sauber/Audi ve Williams arasında bir karar vermekte zorlanıyor ve Alpine danışmanı Flavio Briatore'nin son anda yaptığı bir hamleyle işler karıştı. Bu, Sainz'ın Williams’tan bir erteleme talep etmesine neden oldu ve bu durum takım tarafından pek hoş karşılanmadı.

İspanyol sürücü, Audi, Williams, Alpine ve Haas'taki açık koltuklar için yarışan F1 yarış kazananları Esteban Ocon ve Valtteri Bottas ile birlikte sürücü pazarında yer alıyor.

Bottas'ın takım arkadaşı Zhou Guanyu da Sainz'ın kararının kendisi için bir fırsat açmasını umut ediyor, ancak şu anda belirsizlik içinde olan sürücülerden biri gibi görünüyor.

Sainz'ın tereddüdü, Ferrari'deki yarış kazanan koltuğundan sonra gelen seçeneklerin hiçbirinin yeterince cazip görünmemesinden kaynaklanıyor.

Sainz, hangi takımın 2026 düzenlemeleriyle başarılı olacağını anladıktan sonra takım değiştirme esnekliğini istiyor. Ancak Audi, Williams ve Alpine, takımlarının geleceğini iyileştirmek için sadakat ve uzun vadeli bir taahhüt arıyor.

Audi için bu uzun vadeli ortaklık daha da önemli, çünkü 2026 düzenlemelerinden başlayarak güç ünitesi birimlerinde hızlı bir başlangıç yapamayabileceğinin farkında. Bu yüzden, Nico Hulkenberg'e katılacak kişinin sabırlı bir yaklaşım sergilemesi gerekiyor.

"Bu herkes için kolay bir durum olsaydı, sürücü pazarı şubat ayında zaten kapanmış olurdu."

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"Sürücü tarafında herkes 2026'da ne olacağını görmek istiyor ve takımlar uzun vadede istikrar sağlamak ve sürücüleri değiştirmemek istiyor."

"2025'te başlayacak olan sürücü kadrosunun Audi fabrika takımı sürücü kadrosu olmasını istiyoruz. Bir yıl sonra değişiklik yapmak istemiyoruz, bu bizim için önemli. Kim olduğumuzu, nerede olmak istediğimizi ve bu hedefe ulaşmak için neler yaptığımızı masaya koyuyoruz. Elbette birlikte bir yolculuk yapılması gerekiyor. Bu yolculuğu, özellikle ilk dönemdeki iniş ve çıkışları kabul etmeye hazır olmalıyız, ancak kimse Audi'nin 2026'da Formula 1'de yapacağı etkiyi hafife almamalı." dedi Sauber takım temsilcisi Alessandro Alunni Bravi.

Bottas gibi uzun vadeli geleceğini güvence almak isteyen biri için, bu ortak zemin ona Audi veya başka bir yerde bir koltuk sağlamada yardımcı olabilir, kalan boş koltuklar için aday listelerinde ilk sırada yer almasa bile.

“Umarım öyle olur.”

"Görüşmelerde, önümüzdeki yıllar için net hedefler, birlikte çalışabileceğim ve üzerinde çalışabileceğim net bir proje istediğimi belirttim. Taahhütte bulunmaya hazırım ve önceliklerim belirli. Bu durum beni güçlü bir konuma getirmesini umuyorum." dedi Bottas.