Audi: "Stratejimiz, agresif bir işe alım programı uygulamak"

Alman üretici spora güç ünitesi tedarikçisi ve Sauber'in stratejik ortağı olarak girecek.

Audi'yi, F1 dünyasına ilk adımını atmaya hazırlamak için çalışmalar devam ediyor. Audi AG'nin teknik geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Oliver Hoffmann geçen ayki Auto Shanghai'da "2026 için güç aktarma organlarımızın temeli bugün atılıyor" dedi.

Audi ayrıca bir prototip Formula 1 motorunun bu yıl içinde test edileceğini doğruladı.

Audi, bunun yanı sıra takımdaki boş pozisyonları da listeledi.

Bunlar arasında Formula 1 şanzıman geliştirme müdürü, Formula 1 temel motor ekibi koordinatörü, Formula 1 turbo şarj geliştirme mühendisi, ICE montajında yarış otomobili motor teknisyeni ve Formula 1 motor mekaniği geliştiricisi yer alıyor.

Almanya'nın Neuberg kentindeki merkezleri, üst düzey F1 çalışanlarının birçoğunun şu anda İngiltere'de faaliyet gösterdiği düşünüldüğünde personel alımı açısından bir dezavantaj olarak görülebilir; ancak Audi Formula Racing GmbH CEO'su Adam Baker, Nisan ayında PlanetF1.com'a verdiği demeçte sahip oldukları personelin kendilerini rekabetçi kılmak için yeterli olduğunu söyledi.

Baker, "İşe alımla ilgili olarak, Neuburg'daki Audi Sport için Formula 1 projesinin önemli bir dönüşüm projesi olduğunu kabul etmemiz gerekiyor."

"Bu, Audi Sport bünyesinden Formula 1'e yaklaşık 200 yüksek nitelikli personel almanın faydasını gördüğümüz anlamına geliyor. Dolayısıyla bu, gelişim sürecimiz için büyük bir destek."

"Burada, Audi veya tedarikçiler için çalışan otomotiv endüstrisinde yer alan, kelimenin tam anlamıyla 1000'lerce teknoloji uzmanına erişimimiz var."

"Ancak 2026 yılında rekabetçi olabilmemiz için öğrenme aşamamızı mümkün olduğunca hızlandırmak istiyoruz, bu stratejinin bir parçası da agresif bir işe alım programı. Şimdiye kadar bazı rakiplerimiz de dahil olmak üzere, bize katılmaları için yaklaşık 50 teknik uzmanla sözleşme yaptık." dedi.