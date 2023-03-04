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Formula 1 Haberler

Audi: "Schumacher ile somut bir görüşmemiz olmadı"

Audi Grup Başkanı Markus Duesmann, Alman üreticinin Mick Schumacher ile Formula 1 koltuğu için görüştüğü iddialarını yalanladı.

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Ezel Tan
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Audi: "Schumacher ile somut bir görüşmemiz olmadı"
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Söylentilere göre Mick Schumacher, Audi'nin Formula 1 projesiyle ilişkilendirilen sürücülerden biri. O dönem şirket CEO'su olan Herbert Diess geçen yılın Mayıs ayında F1'de bir Alman pilotla yarışmak istediklerini belirtmişti.

Ancak Diess'in halefi Markus Duesmann, şimdilik yorumda bulunmak istemiyor ve henüz Mick'le görüşmediğini dile getiriyor.

Duesmann, Der Spiegel'e "Şu anda pek çok karar mercii, sürücü ve takım patronuyla görüşüyoruz fakat Schumacher ile sözleşme konusunda somut bir görüşme olmadı."

"Elbette Alman sürücüler bizim için cazip ama bu bizim için bir gereklilik değil."

"Formula 1'e bir heves uğruna gelmiyoruz. Neler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz."

"Yarıştığımız her şampiyonada kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık."

"Şimdiye kadar da bunda hep başarılı olduk. Sadece yarışma fikri bize uymuyor. Formula 1'e uzun vadeli bir proje olarak yaklaşıyoruz."

"Burayı gelecek için bir yatırım olarak görüyoruz."  dedi.

Ancak Duesmann, zamana ihtiyaçları olduğunu şu sözlerle açıklıyor: "Halihazırda yarışan takımlar avantajlı durumda."

"Bazı takımlar on yıllardır harika işler çıkarıyorlar. Bu yüzden ön sıralarda yarışmak için iki ya da üç yıla ihtiyacımız var." 

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