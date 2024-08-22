Audi/Sauber'in gelecek sezon için listesinde kimler var?
Audi/Sauber'in 2025 sezonu için hâlâ boş bir koltuğu bulunurken, bu koltuğu kimin dolduracağı hakkındaki spekülasyonlar da sürüyor.
Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber, kokpitinde
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Sauber, gelecek sezon için kesinleşmiş bir kadrosu olmayan birkaç takım arasında yer alıyor. Audi iki yıl içinde F1'e girmeye hazırlanırken, Alman üretici Sauber'in gidişatına damgasını vuruyor.
Valtteri Bottas'ın gelecek sezon Hinwil merkezli takım için yarışması hâlâ gündemde. Ancak Gabriel Bortoleto ve Robert Schwartzman gibi gençler de yarışa katılıyor.
Audi; Bortoleto, Shwartzman ve diğerlerini değerlendirecek
Valtteri Bottas sürücü pazarında göz ardı edilebilecek bir pilot değil. 10 kez yarış kazanan pilotun büyük bir deneyimi ve Formula 1'de kanıtlanmış bir başarısı var.
Bununla birlikte Audi, 34 yaşındaki pilotun sözleşmesini uzatma konusunda tereddütlü. Bu durum bir yılı aşkın süredir biliniyor ve takımın herkesten önce Nico Hulkenberg ile sözleşme imzalama kararı bunun en açık kanıtı.
Fin pilot için sözleşme uzatmayı daha da zorlaştıran şey ise takıma katılmaya aday başka gençlerin ortaya çıkması.
Gabriel Bortoleto'dan ilk olarak birkaç hafta önce bahsedilmişti. 19 yaşındaki genç Formula 2'de harika bir çaylak sezonu geçiriyor ve şu anda sıralamalarda ikinci sırada yer alıyor.
Gabriel Bortoleto, Invicta Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Fernando Alonso'nun yönetimi altındaki Brezilyalı genç pilot, yüksek seviyede performans göstermeye devam ederse şüphesiz iyi bir şekilde temsil edilecek.
Belki de herkesten daha fazla Bortoleto, pistteki performansıyla Audi'nin önümüzdeki aylarda alacağı kararları etkileyebilir.
Bununla birlikte, bir başka genç sürücü de bu yarışın içinde. Daha önce Ferrari akademisinde yer alan Robert Shwartzman, bu hafta sonu Zandvoort'ta ilk antrenman seansında Sauber ile piste çıkacak.
24 yaşındaki pilotun 2025 öncesinde Mattia Binotto tarafından değerlendirildiği anlaşılıyor. Hiçbir şekilde açık bir favori olmasa da Shwartzman da sezonun ikinci yarısı başlarken dikkat edilmesi gereken bir isim.
Robert Shwartzman, Reserve Driver, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in the pit lane
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Bottas ve Zhou baskı altında
Kağıt üzerinde, Sauber'in mevcut sürücüleri de gelecek sezon için takımın değerlendirmeleri arasında yer alacak.
Ancak tüm göstergeler iki sürücünün de Audi'nin uzun vadeli vizyonunun bir parçası olmadığını gösteriyor. Eğer durum böyle olsaydı, Carlos Sainz ve Esteban Ocon'a takım tarafından ilgi gösterilmezdi.
Bu aşamada, Binotto ve Jonathan Wheatley'in yakın zamanda bu kadar üst düzey pozisyonlara atanmasıyla birlikte, hâlâ pek çok bilinmeyen var.
Bu da bir sonraki transferleri için önceliklerini (yani gençlik, deneyim veya devamlılık) tahmin etmeyi çok zorlaştırıyor.
Bununla birlikte Bottas ve Zhou önümüzdeki aylarda F1 kariyerleri için mücadele edecekler.
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