Resmi: Audi, Sauber'i tamamen devraldı; Seidl'i F1 CEO'su olarak atadı

Bu hafta başında Motorsport.com tarafından bildirildiği üzere Audi, Sauber takımının hisselerinin tamamının mevcut sahibi Islero Investments AG'den devraldığını doğruladı.

Bu işlemin başlangıçta 2026 yılına kadar tamamlanması bekleniyordu fakta öne çekildi.

Audi ayrıca, eski gelişim şefi Oliver Hoffmann'ı tüm Sauber şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığına atayarak projeye olan bağlılığını daha da arttırdı.

Hoffmann, Audi takımının CEO'su olarak da ilan edilen Andreas Seidl ile birlikte çalışacak.

Seidl, F1 projesinin uygulanmasından ve genel yönetimden sorumlu olmanın yanı sıra takımın basın karşısındaki yüzü olacak.

Audi Denetleme Kurulu Başkanı Manfred Doss şu açıklamayı yaptı: "Formula 1'e giriş, Audi'nin motor sporlarındaki çok başarılı tarihinin zirvesi olacak."

"Bu taahhüt, finansal açıdan olduğu kadar, sportif açıdan da büyük bir zorluk."

"Oliver Hoffmann'ın sorumluluklarının birleştirilmesi ve Sauber Grubu'nun tamamen devralınması sayesinde 2026 sezonu için hazırlık sürecini hızlandıracağız."

Oliver Hoffmann, with Markus Duesmann, Chairman of the Board of Management of Audi AG, with the new Audi Sport concept car

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images