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Resmi: Audi, Sauber'i tamamen devraldı; Seidl'i F1 CEO'su olarak atadı

Audi, 2026'da Formula 1'e girmeden önce Sauber'i devralmaya yönelik planlarını tamamladı ve Andreas Seidl'ı da yeni CEO olarak atadı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
The new Audi Sport F1 concept car

The new Audi Sport F1 concept car

Mark Sutton / Motorsport Images

Bu hafta başında Motorsport.com tarafından bildirildiği üzere Audi, Sauber takımının hisselerinin tamamının mevcut sahibi Islero Investments AG'den devraldığını doğruladı.

Bu işlemin başlangıçta 2026 yılına kadar tamamlanması bekleniyordu fakta öne çekildi.

Audi ayrıca, eski gelişim şefi Oliver Hoffmann'ı tüm Sauber şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığına atayarak projeye olan bağlılığını daha da arttırdı.

Hoffmann, Audi takımının CEO'su olarak da ilan edilen Andreas Seidl ile birlikte çalışacak.

Seidl, F1 projesinin uygulanmasından ve genel yönetimden sorumlu olmanın yanı sıra takımın basın karşısındaki yüzü olacak.

Audi Denetleme Kurulu Başkanı Manfred Doss şu açıklamayı yaptı: "Formula 1'e giriş, Audi'nin motor sporlarındaki çok başarılı tarihinin zirvesi olacak."

"Bu taahhüt, finansal açıdan olduğu kadar, sportif açıdan da büyük bir zorluk."

"Oliver Hoffmann'ın sorumluluklarının birleştirilmesi ve Sauber Grubu'nun tamamen devralınması sayesinde 2026 sezonu için hazırlık sürecini hızlandıracağız."

Oliver Hoffmann, with Markus Duesmann, Chairman of the Board of Management of Audi AG, with the new Audi Sport concept car

Oliver Hoffmann, with Markus Duesmann, Chairman of the Board of Management of Audi AG, with the new Audi Sport concept car

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images


Audi'nin Sauber'i devralma ve yönetim yapısını değiştirme kararı, şirketin F1'e olan bağlılığını ve süreci hızlandırmaya olan isteğini gözle önüne seriyor.

Audi ile uzun bir geçmişi olan Hoffmann, Audi Sport başkanı olarak DTM ve Formula E'de önemli başarılar elde etmelerine önderlik etti. Audi ayrıca Dakar Rallisi'ni elektrikli güç ünitesi ile kazanan ilk üretici de oldu.

Görev değişikliği hakkında konuşan Hoffmann şunları söyledi: "Motor sporları, özellikle de Formula 1 benim en büyük tutkum. Sorumlulukları birleştirerek ve Sauber Group'un %100'ünü devralarak 2026'daki lansman için hazırlıklarımızı daha da hızlandıracağımıza inanıyorum."

"Andreas Seidl'i Audi F1 Takımı CEO'su olarak görevlendirdiğimiz için de çok mutluyum. Kendisi iddialı planımız için doğru kişi. Üretici ve Formula 1 takımlarındaki liderlik rollerinden gelen geniş deneyimi sayesinde Audi'nin Formula 1 projesine önemli katkı sağlayacak."

2022'nin sonunda McLaren'dan ayrıldıktan sonra Sauber CEO'su olan Seidl ise şunları ekledi: "Audi'yi Formula 1'e taşımak için sabırsızlanıyorum."

"Hinwil'de ve Neuburg'da nasıl rekabetçi olabileceğimize dair net bir yol haritamız var. İddialı hedeflerimiz var. Bunların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor ve Sauber'in AUDI AG tarafından tamamen devralınmasıyla daha da hızlanacak."

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