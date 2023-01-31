Audi, Sauber'deki hissesini %75'e kadar çıkaracak

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Pazartesi günü Audi'nin Formula 1'de Alfa Romeo adı altında yarışan Sauber Group'un azınlık hissesini satın aldığı duyurulmuştu.

Resmi açıklamada satın alınan hissenin miktarı belirtilmedi fakat Alman Auto Motor und Sport bunun %25 olduğunu öğrendi.

Habere göre Audi, 2025 yılına kadar takımdaki hissesini %75'e kadar çıkarmak istiyor ve düzenli periyotlarla hisse alımına devam edecek. Sonunda toplam hisseleri %75'e çıkacak.

Kalan %25'lik hisse ise şu anda şirketin çoğunluk hissesini elinde bulunduran İsveçli milyarder Finn Rausing'de kalacak.

Audi'nin Formula 1 için iddialı hedefleri var. Alman otomobil üreticisi 2026'dan itibaren üç yıl içinde kazanabilecek bir konuma gelmeyi hedefliyor.

Audi, güç ünitesini Neuburg'daki merkezinde üretirken, şasinin geliştirilmesi ve montajı İsviçre'deki Hinwil fabrikasında yapılacak.

Sauber Grubu'nun Hinwil fabrikasının verimliliğini artırmak için Audi, önümüzdeki birkaç yıl içinde modernizasyon ve işe alım için önemli oranda yatırım yapacak.

Bu, geçen yılın sonunda McLaren'dan takıma gelen Andreas Seidl için ana görev olacak. Alessandro Alunni Bravi ise pistteki operasyonlardan sorumlu olacak.

Sauber 2026'ya kadar Ferrari güç ünitesi satın almaya devam edecek fakat İtalyan şirketle olan işbirliği kademeli olarak azaltılacak.