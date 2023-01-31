Önceki / F1, yeni Pirelli lastiğinden ötürü 798 kg'lık ağırlığı koruyacak Sonraki / Galeri: Haas'ın F1'de yarıştığı tüm renk düzenleri
Formula 1 Haberler

Audi, Sauber'deki hissesini %75'e kadar çıkaracak

Alman basınına göre Audi, Sauber Group'taki hissesini daha da artırmayı hedefliyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Audi, Sauber'deki hissesini %75'e kadar çıkaracak
Haberi dinle

Pazartesi günü Audi'nin Formula 1'de Alfa Romeo adı altında yarışan Sauber Group'un azınlık hissesini satın aldığı duyurulmuştu.

Resmi açıklamada satın alınan hissenin miktarı belirtilmedi fakat Alman Auto Motor und Sport bunun %25 olduğunu öğrendi.

Habere göre Audi, 2025 yılına kadar takımdaki hissesini %75'e kadar çıkarmak istiyor ve düzenli periyotlarla hisse alımına devam edecek. Sonunda toplam hisseleri %75'e çıkacak.

Kalan %25'lik hisse ise şu anda şirketin çoğunluk hissesini elinde bulunduran İsveçli milyarder Finn Rausing'de kalacak.

Audi'nin Formula 1 için iddialı hedefleri var. Alman otomobil üreticisi 2026'dan itibaren üç yıl içinde kazanabilecek bir konuma gelmeyi hedefliyor.

Audi, güç ünitesini Neuburg'daki merkezinde üretirken, şasinin geliştirilmesi ve montajı İsviçre'deki Hinwil fabrikasında yapılacak.

Sauber Grubu'nun Hinwil fabrikasının verimliliğini artırmak için Audi, önümüzdeki birkaç yıl içinde modernizasyon ve işe alım için önemli oranda yatırım yapacak.

Bu, geçen yılın sonunda McLaren'dan takıma gelen Andreas Seidl için ana görev olacak. Alessandro Alunni Bravi ise pistteki operasyonlardan sorumlu olacak.

Sauber 2026'ya kadar Ferrari güç ünitesi satın almaya devam edecek fakat İtalyan şirketle olan işbirliği kademeli olarak azaltılacak.

paylaşım
yorumlar

F1, yeni Pirelli lastiğinden ötürü 798 kg'lık ağırlığı koruyacak

Galeri: Haas'ın F1'de yarıştığı tüm renk düzenleri
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Haas, yeni VF-23'ü testlerden önce Silverstone'da piste çıkaracak

Haas, yeni VF-23'ü testlerden önce Silverstone'da piste çıkaracak

Formula 1

Haas, yeni VF-23'ü testlerden önce Silverstone'da piste çıkaracak Haas, yeni VF-23'ü testlerden önce Silverstone'da piste çıkaracak

Galeri: Haas'ın F1'de yarıştığı tüm renk düzenleri

Galeri: Haas'ın F1'de yarıştığı tüm renk düzenleri

Formula 1

Galeri: Haas'ın F1'de yarıştığı tüm renk düzenleri Galeri: Haas'ın F1'de yarıştığı tüm renk düzenleri

Salih Yoluç ve Ayhancan Güven, Asya Le Mans Serisi'ne katılacak!

Salih Yoluç ve Ayhancan Güven, Asya Le Mans Serisi'ne katılacak!

Asian Le Mans

Salih Yoluç ve Ayhancan Güven, Asya Le Mans Serisi'ne katılacak! Salih Yoluç ve Ayhancan Güven, Asya Le Mans Serisi'ne katılacak!

Son Haberler

Özel: Kask kamerası, F1'e nasıl bir etkide bulundu?

Özel: Kask kamerası, F1'e nasıl bir etkide bulundu?

F1 Formula 1

Özel: Kask kamerası, F1'e nasıl bir etkide bulundu? Özel: Kask kamerası, F1'e nasıl bir etkide bulundu?

Takımlar ve FIA henüz 2026 kurallarında anlaşamadı

Takımlar ve FIA henüz 2026 kurallarında anlaşamadı

F1 Formula 1

Takımlar ve FIA henüz 2026 kurallarında anlaşamadı Takımlar ve FIA henüz 2026 kurallarında anlaşamadı

WSBK Portimao testi 2. gün: Bautista kaza yapmasına rağmen 0.009 saniye farkla lider, Toprak dördüncü

WSBK Portimao testi 2. gün: Bautista kaza yapmasına rağmen 0.009 saniye farkla lider, Toprak dördüncü

SBK World Superbike

WSBK Portimao testi 2. gün: Bautista kaza yapmasına rağmen 0.009 saniye farkla lider, Toprak dördüncü WSBK Portimao testi 2. gün: Bautista kaza yapmasına rağmen 0.009 saniye farkla lider, Toprak dördüncü

Brown, Norris ve Alonso'nun yetenek açısından 'eş olduğuna' inanıyor

Brown, Norris ve Alonso'nun yetenek açısından 'eş olduğuna' inanıyor

F1 Formula 1

Brown, Norris ve Alonso'nun yetenek açısından 'eş olduğuna' inanıyor Brown, Norris ve Alonso'nun yetenek açısından 'eş olduğuna' inanıyor

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.