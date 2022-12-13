Audi, Sauber-Seidl anlaşmasından memnun

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Sauber, Frederic Vasseur'ün Ferrari'den gelen teklifi kabul etmesinin ardından yeni bir CEO arayışına başladı ve bu kapsamda Andreas Seidl'a teklif götürdü.

Seidl, daha önce Volkswagen bünyesinde yer alan Porsche ile WEC'te çalışmış ve önemli başarılar elde etmişti.

Sonrasında McLaren'la F1'e giren Seidl'ın adı zaten Sauber-Audi projesiyle anılıyordu ancak 2025 sonuna kadar anlaşması vardı.

Fakat Sauber, Vasseur ayrılma kararı alınca, Seidl için McLaren'la görüştü ve İngiliz ekibi Seidl'ı bırakmaya ikna etti.

Sauber'in Seidl seçiminde Audi yönetiminin önemli bir rol oynadığı düşünülüyor. Alman üreticiden gelen ilk tepki de bu yönde.

Seidl'ın Sauber CEO'su olarak göreve getirilmesinin ardından açıklama yapan Audi F1 programının yöneticisi Oliver Hoffmann, "Gelecekteki partnerlerimizin yaptığı seçimi memnuniyetle karşılıyoruz."

"Andreas Seidl, hem otomobil üreticisi hem de Formula 1 takımı gibi çeşitli yarış programlarını yönetme konusunda zengin bir deneyime sahip."

"Motor sporlarındaki geçmişi oldukça etkileyici." dedi.