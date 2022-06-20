Audi, Sauber ile mi ortaklık kuracak?

Son dönemde Sauber ismi ön plana çıkmayı başladı ve Blick gazetesine göre taraflar arasında anlaşma imzalanmış olabilir.

Alman üreticinin adı 2019'dan beri McLaren'la anılıyor fakat son dönemde Williams, Aston Martin ve Sauber ile de görüşme halinde oldukları iddia edildi. Ancak McLaren ile yapılan görüşmeler, İngiliz markanın teklife pek sıcak bakmaması nedeniyle olumsuz sonuçlandı.

Audi de 2026 yılında Formula 1'e girmeyi planlıyor ve bunu mevcut takımlardan hangisiyle yapacağı henüz bilinmiyor.

İsmi açıklanmayan bir takım patronu, “Sauber ve Audi'nin neden hâlâ bu ortaklığı gizlediğini anlamıyorum."

"Audi uzun zaman önce şirketin %25 hissesini satın aldı ve %50'sini daha satın almayı planlıyor. Bu, çok büyük bir yatırım." dedi.

Ancak Sauber Motorsport AG'nin CEO'su ve takım patronu Frederic Vasseur, bu tür varsayımlar hakkında yorum yapmayı reddediyor.

Hatta Vasseur, "Bana göre Williams favori olarak görülmeli. VW ile iyi bağları var." dedi.

Ancak şu gerçeği inkar etmek mümkün değil: Audi, spor otomobillerinin gelişiminde uzun süredir Hinwil'deki Sauber rüzgar tünelini kullanıyor. Bu nedenle taraflar aktif bir işbirliği içerisindeler.

İddiaya göre ortaklığın onaylanması sadece bir zaman meselesi.