Audi, Sauber ile mi ortaklık kuracak?
Blick gazetesinin haberine göre Audi, Formula 1'e adım attığı zaman Sauber ile ortaklık kurabilir.
Volkswagen Grubu'nun iki büyük markası Porsche ve Audi, 2026 yılı itibariyle Formula 1'e güç ünitesi tedarikçisi olarak adım atacaklar.
İki marka da şu anda FIA'nın 2026 motor kurallarını onaylamasını bekliyor ve detayların netleşmesiyle de resmi açıklamayı yapacaklar.
İsviçreli Blick gazetesine göre Porsche ve Red Bull arasındaki işbirliği, 10 Temmuz'da yapılması planlanan Avustralya GP hafta sonunda açıklanacak.
Audi de 2026 yılında Formula 1'e girmeyi planlıyor ve bunu mevcut takımlardan hangisiyle yapacağı henüz bilinmiyor.
Alman üreticinin adı 2019'dan beri McLaren'la anılıyor fakat son dönemde Williams, Aston Martin ve Sauber ile de görüşme halinde oldukları iddia edildi. Ancak McLaren ile yapılan görüşmeler, İngiliz markanın teklife pek sıcak bakmaması nedeniyle olumsuz sonuçlandı.
Son dönemde Sauber ismi ön plana çıkmayı başladı ve Blick gazetesine göre taraflar arasında anlaşma imzalanmış olabilir.
İsmi açıklanmayan bir takım patronu, “Sauber ve Audi'nin neden hâlâ bu ortaklığı gizlediğini anlamıyorum."
"Audi uzun zaman önce şirketin %25 hissesini satın aldı ve %50'sini daha satın almayı planlıyor. Bu, çok büyük bir yatırım." dedi.
Ancak Sauber Motorsport AG'nin CEO'su ve takım patronu Frederic Vasseur, bu tür varsayımlar hakkında yorum yapmayı reddediyor.
Hatta Vasseur, "Bana göre Williams favori olarak görülmeli. VW ile iyi bağları var." dedi.
Ancak şu gerçeği inkar etmek mümkün değil: Audi, spor otomobillerinin gelişiminde uzun süredir Hinwil'deki Sauber rüzgar tünelini kullanıyor. Bu nedenle taraflar aktif bir işbirliği içerisindeler.
İddiaya göre ortaklığın onaylanması sadece bir zaman meselesi.
Kanada GP: Pilot performans puanları
Ocon: "Bundan daha fazlasını isteyemezdik"