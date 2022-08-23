Audi, Sauber ile anlaştı, anlaşma Belçika'da duyurulabilir!

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Porsche'nin 2026 yılından itibaren Red Bull ile ortaklık kurarak Formula 1'e katılacağı, henüz resmi olarak açıklanmasa da haftalardır biliniyordu.

Yine spora gireceği neredeyse kesinleşen Audi'nin Formula 1 planları ise nispeten belirsizdi, ancak son çıkan haberlere göre bu konuda epey önemli bir adım atılmış vaziyette.

Dedikodular, eski F1 pilotu ve DTM başkanı Gerhard Berger'in Audi'ye F1'e giriş konusunda danışmanlık yaptığı yönünde ve kendisinin Audi-Sauber (şu anda sponsorluk anlaşması nedeniyle Alfa Romeo olarak Formula 1'de yarışıyor) arasında düzenlenen görüşmelerde belirleyici bir rol oynadığı söyleniyor.

Ancak Motorsport-Total.com'a konuşan ve bu iddiaları reddeden Berger, "Audi ile Formula 1 danışmanlık sözleşmem yok, ayrıca Sauber ile yakın bir ilişkim de yok ve kendileriyle çok az temasım var. Sauber ve Audi arasındaki hiçbir görüşmeye dahil olmadım."

Yine de Avusturyalı eski pilotun itiraf ettiği bir şey var: McLaren ile Audi arasında arabuluculukta bulunduğu.

CEO Markus Duesmann liderliğindeki Audi, başlangıçta McLaren ile takım hisselerinin devralınması konusunda görüşmüştü.

Mumtalakat varlık fonu aracılığıyla McLaren Group'ta yüzde 60 hisseye sahip olan Bahreyn kraliyet ailesi, Berger'in "konuşabilmeleri için temasa geçtiği taraftı, çünkü McLaren, Audi için bir ortak adayı olabilirdi."

Ancak McLaren ve Audi arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Daha sonra Williams (eski Volkswagen WRC takım patronu Jost Capito aracılığıyla) ve Aston Martin ile de temas kurulduğu söyleniyor -bu temaslardan da bir sonuç çıkmadı.

Audi'nin bir dönem Red Bull ile bir ortaklık kurma girişiminde bulunduğu bile söyleniyor. Ancak Red Bull CEO'su Dietrich Mateschitz ve motor sporları danışmanı Helmut Marko en başından beri Porsche seçeneğinden yanaydı, hatta dönemin Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Mayıs ayının başında Porsche'nin planlarının "nispeten somut" olduğunu, Audi'ninkilerin ise "henüz o kadar somut olmadığını" belirtmişti.

Audi F1 car render Fotoğraf: Camille Debastiani

Ancak o zamandan bu yana gaza basan ve son aşamaya gelen Audi'nin Sauber ile Formula 1'e gireceğine yönelik resmi duyurunun yakın olduğu ve açıklamanın Belçika GP'sinde yapılabileceği söyleniyor.

Porsche-Red Bull tarafında ise işler yavaşlamış durumda. Yönetmelikler geçen hafta resmi olarak kabul edildi, ancak henüz iki taraftan da resmi bir açıklama gelmedi.

İsviçre merkezli Sauber'in satılacağı bir süredir konuşulmakta. İlk teklif geçen sene Michael Andretti tarafından yapılmış, ancak Sauber'in sahibi Finn Rausing, 350 milyon Euro tutarındaki bu teklifi reddetmişti.

Anlaşmanın yapılamamasının sebebinin ise Rausing'in takımın Hinwil tesislerindeki varlığının sürdürülmesi ve işgücünün korunması konusunda ısrarcı olması, ayrıca 250 milyon Euro daha istemesiydi.

Motorsport-Total.com'dan alınan bilgiye göre Audi, Sauber ile daha az hisse için Andretti'den daha fazla ödemeye hazır oldukları güçlü bir ortaklık kuracak ve Rausing azınlık hissesine sahip olarak takımda kalacak -bu, 2000'lerin ikinci yarısında kurulan BMW-Sauber ortaklığına benziyor.

İlginçtir ki, markanın Formula 1'e girişinde önemli rol alan Audi CEO'su Markus Duesmann, 2007-2009 yılları arasında BMW-Sauber takımının gelişim şefiydi ve fabrikayı halen avcunun içi gibi biliyor.

Plan, şasinin Formula 1'deki en modern rüzgar tünellerinden birinin bulunduğu Hinwil'de inşa edilmeye devam edilmesi, güç aktarma organlarının ise Audi'nin Neuburg'daki tesisinde üretilmesi.

Audi F1 car render Fotoğraf: Camille Debastiani

Porsche'ye benzer şekilde Audi de Formula 1 projesi için yeni bir şirket kuracak.

Motorsport-Total.com'dan alınan bilgiye göre, Audi'nin 2021 sonunda "özel görevler" için işe aldığı Adam Baker'ın genel müdür olması planlanıyor. Baker daha önce Duesmann ile ilk kez tanıştığı BMW'de ve FIA'da çalışmıştı.

Bu görev için bir başka bariz aday da, Audi Sport'un CEO'su olarak üst yönetimde Baker'dan daha deneyimli olan mevcut sportif direktörü Julius Seebach olabilirdi.

Ancak yine Motorsport-Total'in edindiği bilgilere göre Seebach, Audi'nin geliştirme departmanında yeni oluşturulan bir pozisyonu devralacak.