Audi, Sauber F1'in ilk hisselerini 2023 gibi erken bir tarihte alabilir

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Audi Cuma günü Belçika'da yaptığı açıklamada, yeni dönemde F1'in kullanacağı kuralların onaylanmasının ardından 2026 yılından itibaren F1'e güç ünitesi üreticisi olarak gireceğini doğruladı.

Audi'nin F1'e şu anda Alfa Romeo takımını yöneten Sauber'le girme karar aldığı anlaşılıyor ancak Audi patronları Cuma günü henüz nihai bir kararı vermediklerini söylediler.

Herhangi bir anlaşma yapılması halinde Audi'nin Sauber'in hisselerini, takımın mevcut sahibi Finn Rausing'den satın alması bekleniyor.

Motorsport.com'un kardeş sitesi Motorsport-Total.com'a göre Audi, Sauber'in ilk %25'lik hissesini 2023 gibi erken bir tarihte satın alabilir. Audi'nin 2026'da spora girmeden önce bu hisse oranını %75'e kadar kademeli olarak artırması ve sonunda Rausing'e, şirketin %25'lik kısmının bırakılması planlanıyor.

Audi'nin cuma günkü duyurusundan yalnızca birkaç saat sonra Alfa Romeo, 2023 sonunda Sauber ile olan kontratını sonlandıracağını duyurdu. Bu da Audi-Sauber ortaklığının bir başka işareti.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Alfa Romeo'nun ayrılışı, 2019 sezonunun başından bu yana Alfa Romeo adı altında yarışan takımın isim değişmesine neden olacak.

Takımın 2010 ve 2018 yılları arasında olduğu gibi Sauber olarak yarışmaya geri dönmesi bekleniyor. Bu da bir bakıma, Benetton'un 2000 ve 2001 yılında, Renault'ya ait olmasına rağmen ismini korumasına benziyor.

Sauber ile yapılan anlaşma, üreticinin yeni bir takım kurmayı reddetmesinin ardından 2026'dan itibaren Audi'nin fabrika takımı haline gelmesini sağlayacak.