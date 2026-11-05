Formula 1 Meksika GP

Audi, São Paulo’ya özel araç tasarımını tanıttı

Audi, Gabriel Bortoleto'nun ev sahibi olduğu Sao Paulo GP için kenti simgeleyen özel bir renk tasarımı tanıttı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 5 Kas 2026 10:25

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Audi, Brezilyalı pilotu Gabriel Bortoleto’nun Interlagos’taki ilk ev sahibi yarışı öncesinde, ana sponsorlarından Revolut iş birliğiyle hazırlanan özel renk düzenini tanıttı. Tasarım yalnızca aracı değil; pilot tulumlarını, pit ekibi kıyafetlerini ve garaj görsellerini kapsayarak tüm takım kimliğine yayıldı.

São Paulo’nun simge kaldırımlarında bulunan "Piso Paulista" adlı geometrik desenlerden esinlenilerek oluşturulan bu konsept; daha önce çıkarılan özel kart ve giyim koleksiyonunun ardından pist üstündeki tamamlayıcı halka oldu. Hem Bortoleto hem de takım arkadaşı Nico Hülkenberg hafta sonu boyunca bu özel tasarımlarla mücadele edecek.

Projenin arkasındaki fikri açıklayan Audi Marka ve Ticaret Başkanı Stefano Battiston, iş birliğinin önemine dikkat çekti: "São Paulo'nun kendine has benzersiz bir kimliği var ve biz de bu yarışa getirdiğimiz her şeye bunun yansımasını istedik.”

“Revolut'un hazırladığı özel Audi R26 renk düzeni, kart tasarımı ve Adidas Sampa Soul koleksiyonunun ardından bu hikâyeyi piste taşıyor; tulumlara ek garaj görselleri de bu ortak amacı tamamlıyor.”

“Bu çalışma, ortaklarımızı bir araya getirdiğimizde neler yaratabileceğimizi çok iyi gösteriyor: Her biri kendi uzmanlığını katarken ortaya çıkan sonuç tamamen birbiriyle bağlantılı ve bütünsel hissettiriyor.”

“Gabi'nin ev sahibi olduğu yarışta bu durum, takım olarak kim olduğumuzun ve taraftarlarla nasıl bağ kurduğumuzun son derece anlamlı bir ifadesi haline gelecek."

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- Motorsport.com Ekibi

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