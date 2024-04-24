Audi, Sainz'e düşünmesi için daha fazla zaman vermeye hazır
Audi Carlos Sainz ile anlaşmak ve bunu bir an önce resmileştirmek için yoğun çaba harcıyor.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Carlos Sainz, 2024 sezonunun ardından Ferrari'den ayrılacak ve sonrası için mümkün olan en iyi seçeneğin hangisi olduğunu değerlendiriyor.
Diğer tarafta Sauber'i satın alan Audi, Carlos Sainz ile anlaşmak ve bunu bir an önce resmileştirmek istiyor ancak İspanyol sürücü henüz teklifi kabul etmiş değil.
Racingnews365'e göre Audi'nin öncelikli adayı Sainz ve Alman üretici, İspanyol pilot için kontrat teklifini en cazip hale getirmek için mümkün olan her şeyi yapıyor.
Takım, Sainz'a hem kısa hem de uzun vadede finansal garantiler sunuyor. Carlos projeye katılmaya karar verirse, ömür boyu Audi marka elçisi olacak.
Görünüşe göre, diğer takımlar Sainz'e mali açıdan bu kadar cazip bir teklif yapmaya hazır değiller fakat Audi de kendisine sportif beklentiler konusunda garanti vermiyor.
Sainz henüz nihai cevabını vermedi ve buna paralel olarak Mercedes ile görüşüyor. Red Bull Racing'deki durumu da izlemeye devam ediyor.
Bu nedenle Sainz, Audi'nin teklifini kabul etmekte acele etmiyor.
Alman üretici ise Sainz'ın stratejisini anlıyor ve düşünmesi için daha fazla zaman sağlayarak üzerindeki baskıyı hafifletmeyi planlıyor.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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