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Formula 1 Miami GP

Audi, Sainz'a 'Red Bull'un karşılayamayacağı' büyük bir sözleşme teklifinde bulunmuş

Sauber CEO'su Andreas Seidl, Carlos Sainz'ın Audi takımıyla olan bağlantısı hakkındaki söylentileri değerlendirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, arrives at the track

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu sezonun ardından Ferrari'den ayrıldıktan sonra yeni bir koltuk bulmaya çalışan Sainz'ın Audi'ye dönüşen Sauber takımına geçmesi konusunda söylentiler var.

Aynı zamanda Sainz'ın, on yıl önce Toro Rosso ile gride katılmadan önce enerji içecekleri devinin desteğiyle yarıştığı Red Bull ile de görüştüğü söylenirken, Max Verstappen'in takım arkadaşı gelecek sezon için kesinleşmedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, İspanyol pilotun formunun onu değerlendirmeye değer kıldığını kabul ederken, Red Bull danışmanı Helmut Marko Audi'nin Sainz'e Red Bull'un karşılayamayacağı kadar büyük bir sözleşme teklifinde bulunduğunu belirtti.

Alman Auto Motor und Sport'a verdiği kapsamlı bir röportajda konuşan Sauber CEO'su Andreas Seidl, Sainz ile ilgili söylentilere değindi ve İspanyol pilota bir teklif yapıldığını inkar etmedi.

"Bizim yaklaşımımız sürücüleri ya da diğer çalışanları büyük miktarlarda parayla bize gelmeleri için motive etmek değil." 

"Temelde üst düzey bir takımın finansal kaynaklarına sahibiz, ancak her frank veya euro'yu nasıl makul ve verimli bir şekilde kullanabileceğimizi gerçekten düşünüyoruz."

"Bu yolculuğun bir parçası olmak ve Audi'nin Formula 1'e girişine eşlik etmek isteyen insanları çekmek istiyoruz."

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