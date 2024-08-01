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Formula 1 Belçika GP

Audi, Red Bull'un Wheatley açıklamasına hazırlıksız yakalandı

Tobi Gruner'in haberine göre Red Bull'un yaptığı Jonathan Wheatley açıklaması, Audi'yi hazırlıksız yakaladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing

Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Takımın Perşembe günü öğleden sonra yaptığı açıklamaya göre Jonathan Wheatley, Audi'de takım müdürlüğü görevini üstlenmek üzere Red Bull'dan ayrılıyor. Wheatley, 2025 yılında bir süre izne ayrılmadan önce 2024 yılının geri kalanında takımda kalacak.

Sportif direktör Wheatley, tıpkı Adrian Newey gibi 2006 yılından bu yana Red Bull'da çalışıyor. Ancak şimdi o da baş tasarımcıyı gibi takımdan ayrılıyor.

Newey, 2025 Şubat ayında Red Bull’dan ayrılacak ve gideceği yer henüz doğrulanmasa da Aston Martin’e gitmesi bekleniyor.

Red Bull, yaz tatiline girerken her iki şampiyonada da lider durumda. Takım, takımlar şampiyonasında McLaren’ın 42 puan önünde yer alırken, sürücüler şampiyonasında Max Verstappen, Lando Norris’in 78 puan önünde bulunuyor.

Ancak, perde arkasında her şey yolunda gitmiyor gibi görünüyor. Jos Verstappen, Red Bull’un ‘dağılma’ riski altında olduğunu belirterek oğlunun uzun vadeli geleceği hakkında soru işaretleri oluşturdu.

Red Bull, yeni yapıyı yakında açıklayacaklarını belirtti. Teknik departmanda, Adrian Newey sonrası Pierre Wache ve Enrico Balbo’nun daha büyük roller üstleneceği bildirildi.

Red Bull haberi duyurduktan sonra, Audi’nin Wheatley’i karşılayan bir açıklama yapması bekleniyordu, ancak bunu yapmaya hazır değillerdi.

Auto Motor und Sport'tan Tobi Gruner'e göre, Audi “tamamen hazırlıksız” yakalandı ve bu yüzden henüz resmi bir yorumda bulunmadılar.

Audi, Sauber takımının kontrolünü alarak 2026 yılında F1’e girecek. Geçen hafta Andreas Seidl ve Oliver Hoffman’ı görevden aldılar. Eski Ferrari takım patronu Mattia Binotto, F1 projesinin başına geçti. Wheatley’nin transferi gerçekleşirse, Binotto’nun altında çalışması bekleniyor.

Jonathan Wheatley Kimdir?

Wheatley, F1 kariyerine 1990'larda Benetton (daha sonra Renault/Alpine) takımında mekanikçi olarak başladı ve Fernando Alonso’nun 2005'teki ilk dünya şampiyonluğunu kazandığı dönemde bu departmanın başındaydı.

Red Bull projesine katılma riskini aldı, ancak bu hamle büyük getiriler sağladı. Sebastian Vettel’in 2010 yılında başlattığı “dörtlü duble” başarıda önemli rol oynadı.

57 yaşındaki Wheatley’nin sorumluluklarından biri, Red Bull'un pit stoplarını optimize etmek. Milton Keynes ekibi, onun rehberliğinde birçok kez iki saniyenin altında pit-stoplar yaparak bu alandaki standartları belirledi.

Wheatley'nin ayrılışı, takım saflarındaki bir huzursuzluğun başka bir işareti olabilir. Newey ayrıldığında, Red Bull’un kıdemli isimlerinin geleceklerini sorguladığı söyleniyordu.

Sebastian Vettel and Jonathan Wheatley, Red Bull Racing

Sebastian Vettel and Jonathan Wheatley, Red Bull Racing

Fotoğraf: Motorsport Images

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