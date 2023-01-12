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Formula 1 Haberler

Audi: "Personel alımında Red Bull'u taklit etmemiz kolay değil"

Audi, Red Bull'un yaptığının aksine diğer üreticilerden önemli isimleri kendilerine çekmekte zorlanıyor.

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Audi: "Personel alımında Red Bull'u taklit etmemiz kolay değil"
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Red Bull, Honda'nın spordan çekilme kararı sonrası Red Bull Powertrains şirketini kurmuş ve buraya önemli isimler getirmeye başlamıştı.

Avusturyalı ekibin hedefine temel olarak Mercedes çalışanları vardı. Bu kapsamda Ben Hodgkinson da dahil olmak üzere Mercedes'in bazı kilit isimleri Avusturyalı ekibe katıldılar.

Bu geçiş onlar için çok da zor olmadı çünkü Mercedes fabrikasıyla, Red Bull fabrikası arasında çok az mesafe vardı. Bu da yeni bir şehre veya ülkeye taşınmamaları anlamına geliyordu.

Şimdi benzer bir şeyi Audi yapmak istiyor ve diğer üreticilerdeki önemli isimlerle görüşüyor. Ancak Audi'nin fabrikası İngiltere'de değil. Hal böyle olunca mühendisler bu değişimden kaçınıyorlar.

Audi Sport teknik direktörü Stefan Dreyer Motorsportmagazine'e şöyle konuştu: "Milton Keynes (Red Bull) ve Brixworth (Mercedes fabrikası) arasında sadece 30 mil var."

"Şimdi Mercedes mühendislerini Neuburg'da çalışmaya ikna etmek o kadar kolay bir durum değil."

Yine de Audi'nin bu personeli bulması gerekiyor ve arka planda devam eden bir işe alım süreci mevcut. Bu süreç sonunda en az 300 çalışanı işe almayı hedefliyorlar.

Dreyer, "Neuburg'da 300-400 kişinin çalışmasını sağlamak için dışarıdan alım yapmamız gerekiyor" diye ekledi.

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