Audi, Nisan ortasına kadar Sainz'dan haber bekliyor

Alman Auto Motor und Sport pilot piyasasındaki durumu ve 2025 yılı için sözleşmesi bulunmayan Carlos Sainz hakkındaki son haberleri paylaştı.

Habere göre, Carlos "Red Bull, Mercedes ve Aston Martin üçgeninde dolaşıyor ve elde ettiği sonuçlarla bu takımları etkilemeyi" umuyor.

Ancak Sainz'ın yanı sıra Fernando Alonso da Red Bull Racing ve Mercedes'te yer almak için yarışıyor.

Max Verstappen'in takımdan ayrılması halinde Alonso'nun Red Bull Racing için Sainz'dan daha favori bir seçim olacağı iddia ediliyor.

Görünüşe bakılırsa Alonso, Melbourne'de George Russell ile olan mücadelesindeki davranışları nedeniyle Mercedes ile sözleşme imzalama şansını büyük ölçüde azalttı.

Habere göre Toto Wolff, Verstappen'i alamazsa Lewis Hamilton'ın yerine Kimi Antonelli'yi getirecek.

Tüm bu karmaşa Sauber, yani Audi tarafından da yakından takip ediliyor. Carlos Sainz ile ilgilendikleri sır değil, ancak İspanyol sürücünün Audi'de Sainz'ın kararını beklemeye hazır değil.

Sainz'ın Audi'ye cevap vermek için Nisan ortasına kadar zamanı olduğu iddia ediliyor.

Carlos'un Audi'deki potansiyel takım arkadaşının ise Nico Hulkenberg olması bekleniyor. Söylentileri ki tarafın çoktan anlaştığı yönünde.

Eğer Sainz da Audi'ye gelirse, Esteban Ocon'un buraya geçiş şansı da suya düşecek.