Audi, Newey ile ilgilenmiyor

Adrian Newey, 2025 yılının ilk çeyreğinde Red Bull'dan ayrılacak ve gridin neredeyse tamamı kendisine ilgi gösteriyor.

Fakat Audi o takımlardan birisi değil.

Newey ile pazarlık yapmaya çalışıp çalışmayacağı sorulduğunda Seidl, F1.com'a şöyle dedi: “İşe alım konusundaki ana düşüncemiz büyük isimler değil, doğru insanları bulmak ve güçlerini doğru şekilde kullanmak."

"Böylece tüm bu isimler rekabet seviyemizi artırmamıza ve daha hızlı ilerlememize yardımcı olacaklar.”

Sauber, 2025 ve sonrası için Nico Hulkenberg ile çok yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Diğer koltuğa kimin oturacağı ise şimdilik belirsiz.

Bu konudaki kararlarıyla ilgili Seidl: “Nico Hulkenberg sürekli olarak iyi bir tempo sergiledi ve bu da bizi ikna etti."

"Nico, tüm deneyimi ve kişisel nitelikleriyle, hem pistte hem de pist dışında Audi fabrika takımına büyük bir katkı sağlayacak."

"Sauber'in dönüşümünde önemli bir rol oynayacak ama en önemli şey hızı. Sıralama turlarında ve yarışlarda sergilediği istikrarlı hızdan çok etkilendik."

"Bu nedenle, anlaşmayı geciktirmemeye ve Nico ile anlaşmaya karar verdik. Ayrıca kendisi de projemize katılmaktan çok memnun."

"Şimdi Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou ile de görüşüyoruz ve performanslarını takip etmeye devam ediyoruz. Sauber için yaptıkları ve yapmakta oldukları şeyler için minnettarız."

"Aynı zamanda sürücü piyasasındaki diğer tüm seçenekleri araştırıyoruz. Bu pazarda ne gibi değişiklikler olacağını tahmin etmek zor."

"Nico ile sözleşme çoktan imzalandı ve takım arkadaşının seçimi konusunda acele etmek için özel bir neden yok."

"Biz hem sürücülerimizin hem de diğer olası adayların performanslarını analiz ederek en iyi kararı vermeyi tercih ediyoruz."