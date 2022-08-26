Audi, neden Porsche'den farklı bir F1 motoru hazırlıyor?

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Sezon başından beri Formula 1'e gireceği dedikoduları devam eden Audi, bugün düzenlenen basın toplantısında söylentilere son noktayı koydu ve 2026 sezonundan itibaren seriye katılacağını resmi olarak duyurdu.

Kendi güç ünitesini kullanmayı ve güç ünitelerini Neuburg'daki tesislerinde üretmeyi planlayan Audi'nin Sauber ile ortaklık kuracağı da neredeyse kesin, fakat henüz bu konuda iki taraftan da açıklama yok.

Audi'nin kendi güç ünitesini kullanma kararı merak uyandırmakta, nitekim önümüzdeki haftalarda Red Bull ile ortaklık kuracağı duyurulacak kardeş üretici Porsche'nin güç ünitesi konusunda da Milton Keynes merkezli ekiple birlikte çalışması bekleniyor -bu da her iki üreticinin de bağlı olduğu Volkswagen grubunun iki ayrı motor programı yürüteceği anlamına geliyor.

Neden bu şekilde bir karar alındığı sorulan Audi başkanı Markus Deusmann, Porsche ile ortak bir motor havuzu oluşturup oluşturmamak konusunda şirket içinde tartışmalar yaşandığını, fakat günün sonunda güç ünitelerini optimize etmek amacıyla kendi projelerini yürütmeye karar verdiklerini söyledi.

Deusmann, "Büyük bir tartışma yaşandığını tahmin edebilirsiniz. Fakat sonunda iki markanın da kendi taraftar kitlelerine ve kendi karakteristiklerine sahip olduklarını fark ettik, dolayısıyla markaları tamamen ayırmaya ve iki ayrı operasyon yürütmeye karar verdik."

"Bu kararın birçok sebebi var. Farklı takımların bir parçası olacağız ve güç aktarım organlarının da şasi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanması gerekiyor. En önemli sebeplerden biri bu; iki marka da farklı şasilerle ve güç aktarım organlarıyla çalışacak." dedi.

Showcar with Audi F1 launch livery Photo by: Audi Communications Motorsport

Deusmann'dan sonra söz alan Audi teknik şefi Oliver Hoffman, "Uymamız gereken bir zaman çizelgesi var ve iki farklı otomobilde hem şasi üzerindeki, hem de elektrikli tarafın güç aktarma organları üzerindeki entegrasyon çalışması zamana mal oluyor. Yani tamamen farklı operasyonlara sahip olduğumuzda entegrasyon işini kendimiz yapacağız."

Audi, turbo hibrit motor kurallarını anlama konusunda Mercedes ve Ferrari gibi diğer üreticilerin oldukça gerisinde, bu nedenle rekabetçi olmak için yapmaları gereken çok şey var.

Yine de Hoffmann, yeni kuralların yeni üreticilere fazla özgürlük tanıyacak şekilde düzenlendiğini, bu sayede zaman içinde arayı kapatacaklarını düşünüyor.

Hoffmann, "Her şeyden önce, bu işi 2026'ya kadar tamamlamak gerçekten büyük bir zorluk."

"Ancak diğer tüm rakiplerle [eşit şartlara] sahip olabilmemiz için kurallarda birtakım uzlaşmalara vardığımızı düşünüyorum."

"Dakar'a giriş yapmayı ve çok karmaşık bir güç aktarma organına sahip olan Dakar aracını bir yıldan kısa bir sürede geliştirmeyi başardık. Sanırım 2026 yılına kadar bu güç aktarma organını da geliştirebileceğiz." dedi.

Son olarak bir daha söz alan Deusmann, "Şu anda bulunduğumuz nokta çok açık ve diğer üreticilerin zaten çalışmakta olan güç aktarma organları var. Ancak kurallardaki değişikliklerle birlikte rekabetçi olabileceğimizi hissettik ve operasyonu devreye aldık." dedi.