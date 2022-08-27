Audi-Mercedes rekabeti şimdiden başlamış vaziyette

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Audi ve Mercedes şu ana kadar Formula 1'de hiç karşı karşıya gelmediler, fakat iki üreticinin başta DTM olmak üzere birçok seride uzun süredir devam eden sıkı bir mücadelesi söz konusu.

Bu sabah düzenlenen bir basın toplantısında 2026 sezonundan itibaren F1'e giriş yapacaklarını duyuran Audi, şimdiden rekabeti farklı bir sahaya taşımak için harekete geçmiş vaziyette.

Sosyal medyadan "Halkalar, F1'in yeni yıldızları" şeklinde bir paylaşım yaparak resmi duyuruyu taraftarlarla paylaşan Alman üretici, duyuru sırasında Mercedes'in F1 operasyonlarını Almanya'da yürütmediğine de göndermede bulundu.

Spora 2010 senesinde eski İngiliz takımı Brawn GP'yi satın alarak giriş yapan Mercedes, takımın Brackley'deki Tyrrell zamanlarından kalma tesislerini kullanıyor. Audi ise güç ünitelerini Almanya'da, Neuburg'daki tesislerinde üretmeyi planlıyor.

Bu duruma değinen Audi, "10 yıldan uzun bir sürenin ardından ilk kez bir Formula 1 güç ünitesi Almanya'da üretilecek." ifadesini kullandı -Mercedes'i saymazsak F1'de faaliyet gösteren son Alman üretici, 2009'da spordan ayrılan BMW idi.

Gary Paffett, Mercedes-AMG Team HWA, Mercedes-AMG C63 DTM Fotoğraf: James Gasperotti / Motorsport Images

Audi'nin Mercedes'e imaları geçtiğimiz sezon finaline kadar dayanıyor. Aralık ayında FIA'ya bir mektup yazan ve F1'e girme niyetinde olduklarını belirten Audi, yönetim organını "son tura kadar uzanan şampiyonluk savaşını adil bir şeklinde çözümledikleri için" tebrik etmişti.

Seneler boyunca DTM'i en saygın serilerden biri haline getiren iki üretici arasında tansiyonların yükseldiği birçok an da olmuştu.

15 sene önce Katalonya pistinde düzenlenen yarışta Mercedes ile giriştikleri sıkı bir mücadelenin ardından şaşırtıcı bir adım atan Audi takım patronu Wolfgang Ullrich, pistteki yedi Audi'nin tamamına yarıştan çekilme emri vermişti.

Yarıştan sonra açıklama yapan Ullrich, "Mercedes sürücüleri, araçlarımızı ortadan kaldırmak için her yolu denedi." şeklinde bir iddiada bulunmuştu.

Sekiz yıl sonra ise durum tersine döndü. Red Bull Ring'deki yarışta iki kez DTM şampiyonu Timo Scheider'e Mercedes araçlarından ikisini pist dışına itmesini emreden Ullrich, yarıştan sonra 2015 sezonunun geri kalanında padoktan men edildi. Ayrıca Audi'nin yarışta topladığı 62 puan silinirken, üretici 200.000 Avro para cezasına çarptırıldı.

Her ne kadar bu rekabet son 3 senedir Formula E'de alevlenmese de, Audi'nin iç pazardaki rakibine çok da ince olmayan göndermeleri, Drive to Survive yapımcılarının ağızlarını sulandırıyor olacak.