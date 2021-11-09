"Audi, McLaren'ı satın almak istiyor" iddiası

Formula 1 padokunda oldukça çılgın söylentiler var. Habere göre Audi, McLaren'ı satın almak istiyor ve Porsche de 2026'dan itibaren Red Bull ile kendi takımını kurmak istiyor. Audi ve Porsche, şimdiye kadar dört olası ekiple işbirliği ihtimalini tartıştılar. Bu takımlar McLaren, Red Bull, Williams ve Sauber.

Şu anda bir takımı satın alıp almayacakları ya da mevcut takımlardan biriyle ortalık kurup kurmayacakları tartışılıyor. Fakat her şeyden önce bu iki markanın spora kesin olarak girme kararını vermesi gerekecek.

AMuS'a göre Volkswagen, hem Audi hem de Porsche ile spora girmeyi istiyor çünkü tek bir motor geliştirip, iki kat pazarlama değeri elde edebiliyorlar. Benzer çözüm Le Mans için de kullanılıyor.

Karar için son tarihin 15 Aralık olduğu ifade edilirken, FIA'nın da artık o tarihe kadar kararın netleşmesini istediği belirtiliyor.

Bir sonraki adımsa Formula 1 stratejisi üzerinde olacak. AMuS'a göre Audi, McLaren'ı ya da sadece yarış takımını satın almayı düşünüyor. Porsche ise şu anda Honda'nın yaptığı gibi Red Bull ile ortaklık kurabilir.

#91 Porsche GT TEAM Porsche 911 RSR - 19: Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Frederic Makowiecki Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Formula 1'e bütçe sınırı geldiğinden beri, Formula 1'deki takımların değerleri arttı. Sponsorlar da artık daha çok ilgi gösteriyor. AMuS'a göre McLaren şu anda olası bir satışla ilgilenmiyor. Amerikalı MSP Sports Capital, 2020'nin Aralık ayında takımın %15'ini 185 milyon sterline satın almıştı. 2022'de bu oranı %33'e çıkarmak istiyorlar. Yani bu açıdan çok fazla ilgi var.

Yine de Formula 1'de takım satın almanın maliyeti çok yüksek.

Aynı zamanda Porsche'nin Red Bull ile olası bir birlikteliği de pahalıya patlayacak. AMuS'a göre örneğin güç ünitesinin Red Bull'a ücretsiz verilmesi, aracın üzerindeki logolar gibi pahalıya patlayacak pek çok detay var. Bu yüzden padoktaki bazı kaynaklar, Porsche'nin Red Bull'un alternatif olarak Williams'ı gördüğünü iddia ediyorlar.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, bu konuda, "Tekrar en iyi takım olmaları için minimum üç yıla ihtiyaçları var. Sadece bizimle çalışırlarsa hemen kazanabilirler." dedi.

Red Bull ile Porsche arasındaki ittifak, teknik nedenlerle ilginç olabilir. Çünkü önce motor departmanının F1 seviyesine yükseltilmesi gerekecek. Fakat bugün, AVL'den uygun bir test tezgahı siparişinin teslimi için bile 1.5 yıl gerekiyor.

Red Bull'un yeni güç ünitesi departmanı, fabrika için kısa bir süre önce altı ayrı test tezgahı sipariş etti. Marko, 2026 projesi hakkında şöyle diyor: "Yönetmelikler yürürlüğe girer girmez, güç ünitesini geliştirmeye başlayacağız. Tüm detaylar 2022'nin ortalarında netleşecek."

Porsche eğer onlarla çalışmak isterse veya Honda dönmeyi düşünürse, Milton Keynes'teki fabrikada hazırlık çalışması yapabilirler.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images