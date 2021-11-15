"Audi, McLaren Group'u satın aldı!" iddiası!

Son günlerde pek çok kaynak, Audi'nin McLaren Grubu'nu ya da yarış takımını satın almak istediğini ve hatta görüşmeler olduğunu öğrenmişti. Daha sonra bu mücadeleye BMW de dahil olmuştu. İddiaya göre bu iki Alman şirket, McLaren'ı satın almak için birbirleriyle çekişiyorlardı.

Fakat bu savaşı sonunda Audi kazandı ve Autocar'ın haberine göre McLaren Grubu'nu satın almak için İngiliz şirketle anlaştılar.

Autocar'ın haberine göre, yönetim kurulu, Audi'den gelen ilk teklifi reddetse de, sonrasın bu teklifin ikiye katlanması ve Alman üreticinin satın almada istekli olmaya devam etmesinin ardından anlaşma sağlandı.

Mülkiyet değişikliğinin ardından geçen yılın sonunda 500 milyon sterlinlik bir yeniden finansmana rağmen ağır mali baskı altında olan McLaren'ın geleceği güvence altına alınmış olacak.

Audi böylelikle Lamborghini'den sonra bir başka süper otomobil markasının daha sahibi olacak. Ayrıca bu, Audi'nin artık McLaren'a güç ünitesi tedarik etmesinin de yolunu açıyor ve McLaren Applied'in eşsiz uzmanlığından faydalanma fırsatı veriyor.

Audi sözcüsü, bu iddialar üzerine yorum yapmayı reddederken, McLaren da henüz açıklamada bulunmadı.

Formula 1 tarafından bakıldığında ise Volkswagen Grubu'nun artık doğrudan Grand Prix yarışlarıyla erişimi olacak.

Volkswagen, 2026'daki yeni motorlar döneminde Formula 1'e girmeyi planlıyor ve bu açıdan son haftalarda yapılan tüm motor toplantılarında hem Audi hem de Porsche ile yer aldılar.

Bu anlaşma, Porsche'nin Formula 1'e girişini etkilemeyecek. Yeni motor sporları şefi Thomas Laudenbach, Porsche'nin de tıpkı Audi gibi Formula 1'e geçmeyi planladığını doğruladı.

Şu anda Milton Keynes'te kendi bağımsız güç ünitesini üretmeye hazırlanan Red Bull, Porsche için en olası seçenek gibi görünüyor.