Audi, McLaren F1 hisseleri için 650 milyon euro teklif etti

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Bloomberg'in Automobilwoche sitesini kaynak gösterdiği habere göre Volkswagen AG'ye ait markalardan birisi olan Audi, spor otomobil markası McLaren'a 650 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Alman markanın bir önceki telifi 450 milyon euroydu fakat kabul görmedi. Automobilwoche, bu bilgiye nereden ulaştığını belirtmedi fakat 650 milyon euroluk son teklifin McLaren'ın Formula 1 takımına ait hisseler için yapıldığı yazdı.

Habere göre F1 takımına ait hisseleri aldıktan sonra Audi, ikinci adım olarak markanın spor otomobil tarafı için teklif yapacak gibi görünüyor.

Audi ve McLaren arasında 4 Nisan'da bir niyet mektubu imzalanacak fakat bunun Volkswagen yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekecek.

Audi ilk olarak geçen yılın sonunda McLaren'la ilgilenmişti hatta taraflar arasında bir anlaşma yapıldığı bile söylenmişti. Fakat görüşüne bakılırsa McLaren teklifi çok düşük buldu.

Automobilwoche'a göre McLaren, BMW AG ile de görüşüyor ve Münih merkezli otomobil üreticisiyle, 24 Mart'ta elektrikli spor otomobiller için ortak bir tasarım gelişimi konusunda niyet anlaşması imzalandı.

Fakat bu anlaşma bağlayıcı değil ve Audi ile yapılacak olası bir anlaşmada feshedilebilir.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images