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Formula 1 Hollanda GP

Audi koltuğu için adı geçen son isim Vettel!

OE24'e göre Sebastian Vettel, Audi ile Formula 1'e dönme yolunda olabilir.

Ezel Tan
Sebastian Vettel prepares to drive Ayrton Senna's McLaren MP4/8

Sebastian Vettel prepares to drive Ayrton Senna's McLaren MP4/8

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Şu ana kadar sadece Nico Hülkenberg'le anlaşma imzalayan Sauber/Audi, 2025 için yeni bir sürücü arıyor.

Halihazırda pek çok sürücüyle temasa geçen Alman üretici, şimdiye kadar umduğunu bulamadı ve en çok istediği Carlos Sainz'ı da Williams'a kaybetti.

OE24'ün haberine göre koltuk için sürpriz bir aday var; 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel.

Habere göre Vettel, spora verdiği 1.5 yıllık aradan sonra artık geri dönme niyetinde.

Haberde Helmut Marko'nun Vettel'in spora geri dönmek istediğini doğruladığına yer verildi. Ancak Marko'ya göre boş koltuk yok ve Mercedes de Vettel'e ilgi göstermedi.

Burada da Audi devreye giriyor; habere göre Alman üretici, Vettel'e ilgi duyuyor.

Takımda Jonathan Wheatley ve Mattia Binotto gibi Vettel'in daha önce beraber çalıştığı isimler var. Bu da Audi'ye geçişinin önünü açabilir.

 

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