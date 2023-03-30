Audi, kısa vadede başka takımlara güç ünitesi tedarik etmeyecek

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Seneler boyunca Formula 1'e girip girmeyeceği büyük bir soru işareti olarak kalan Volkswagen, nihayetinde Audi ile seriye giriş yapma kararı aldı.

Birçok farklı disiplinlerde büyük başarılara sahip olan Audi, özellikle rüzgar tüneli ve tesisleriyle göz dolduran Sauber ile ortaklık kuracak ve 2026 sezonunda spora adım atacak.

Şimdiden birçok takımın da ilgisini çeken Audi için gelecek sezonlarda sorulacak önemli sorulardan biri de başka bir takıma güç ünitesi tedarik edip etmeyecekleri, nitekim başta McLaren olmak üzere motor kurallarının değişeceği 2026 sezonunda farklı bir yoldan gitmek isteyebilecek takımlar mevcut.

PlanetF1.com'a konuşan Audi F1 CEO'su Adam Baker "Bir müşteri takımına güç ünitesi tedarik etme ihtimalini göz ardı edemeyiz, zira yönetmelikler bunu yapmamızı gerektirebilir."

"Ancak 2026 sezonunda altı üreticinin yer alacağını da düşünürsek bunun gerçekleşme ihtimalini pek yüksek görmüyoruz."

"Şu anda aktif olarak bir müşteri arayışında değiliz. Odak noktamız Sauber ile olan ortaklığımız." dedi.

Adam Baker, CEO Audi Formula Racing, Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Geçtiğimiz Ağustos ayında F1'e katılacağını resmen duyuran Audi, başta 2026 kuralları olmak üzere spora girişi için sıkı çalışıyor.

Baker, "An itibariyle iki paralel yol üstünde çalışıyoruz."

"İlk olarak, hızlandırma faaliyetlerimiz halen devam ediyor. Bu başlı başına büyük bir zorluk; yani işe alım, inşaat işleri, altyapı, Neuburg'da halihazırda sahip olduğumuz test tezgahlarına ek olarak bir dizi yeni test tezgahının kurulması gibi faaliyetler."

"Burada son teknoloji tesislere sahip olduğumuz ve projeye başlamak için yeterli test tezgahımız olduğu için şanslıyız. Ancak yeni test tezgahlarını zamanında tamamlayabilmek için orta vadede çalışmalara devam etmemiz gerek."

"Buna paralel olarak güç ünitesini geliştiriyor ve Sauber ile birlikte 2026 aracımızın konsepti üzerinde çalışıyoruz. Geçen yılın sonlarında tek silindirli motoru çalıştırdık, motorun tamamını bu yılın sonlarına doğru hazır edip çalıştıracağız." dedi.