Audi için Ocon ve Hulkenberg iddiaları artıyor

Nico Hulkenberg, F1'e verdiği birkaç yıllık aranın ardından geçen yıl Haas ile pistlere döndü ve güçlü bir yılı geride bıraktı.

Esteban Ocon da şimdiye kadar Alpine'de başarılı sonuçlar aldı ve gridde kendisiyle temasta olan pek çok takım olduğu düşünülüyor.

İkilinin kontratı 2024 sezonunun ardından sona erecek ve Audi'nin başlangıçta en iyi sürücüleri alamayacağı göz önüne alındığında, bu ikiliye yöneldiği yönünde iddialar var.

Audi dönmesi öncesinde Stake/Sauber adını kullanan İsviçreli ekip, halihazırda Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou yarışıyor ve her ikisi de uzun vadede takımda kalmak istiyor. Fakat Audi'nin aklında başka bir plan olabilir.

Formula 1'in resmi sitesine göre Ocon, Audi'nin sürücü listesinin başında yer alıyor.

Takımda yer almak için bir başka aday da Hulkenberg. Formula 1'de büyük bir deneyime sahip olan Hulkenberg'in Alman olması Audi'nin epey ilgisini çekiyor.

Habere göre Ocon-Hulkenberg ikilisi, F1'e girdikten birkaç yıl sonra zaferler için mücadele etmeyi hedefleyen Audi için iyi bir seçenek olabilir.