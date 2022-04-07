Audi, Aston Martin'le mi görüşüyor?

Haberi dinle

7 Nisan, Volkswagen Grubu'nun Formula 1'e katılımı görüşeceği için önemli bir gün. Bugün, Volkswagen denetim kurulu, 2026'dan itibaren Porsche ve Audi'nin Formula 1'e girip girmeyeceğini görüşmek üzere Wolfsburg'da toplanıyor.

Porsche'nin Red Bull ile anlaştığı gerçeği artık sır değil. Kaynaklara göre Porsche iyi bir ön anlaşma yaparken, markanın yönetim ve denetim kurulu F1'e girişi çoktan onayladı.

Eksik olan son şey Volkswagen Grubu'na ait denetim kurulunun onayı gibi görünüyor. Fakat Volkswagen Grubu'nun bu iki markanın F1'e girişine resmi onay verse dahi, bunu yeni kurallar resmi olarak yayınlanana kadar duyurmayacağı düşünülüyor.

Porsche'nin durumu net olsa da, Audi için aynı şey söylenemez. Audi'nin McLaren ve Williams ile görüşmelerde olduğu çeşitli basın organları tarafından belirtiliyor. Ayrıca Andretti Autosport'un teklifini reddeden Sauber de Audi'nin seçenekleri arasında.

Son haftalarda öne çıkan takım McLaren'dı fakat İngiliz takım ile yapılan görüşmeler Audi açısından pek de tatmin edici değil. İddiaya göre McLaren hem isteksiz görünüyor hem de Audi için çok pahalı hale gelmiş durumda.

Williams ise bir takım olarak yeterince başarılı olmadığı için denetim kurulunun pek sıcak bakmadığı bir seçenek.

İsmini vermek istemeyen bir kaynak, Motorsport-Total'e Audi ve Lawrence Stroll'ün Aston Martin ekibi arasında "ileri düzeyde görüşmeler" olduğunu belirtti. Fakat şimdilik anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bir muamma.

Aston Martin - Audi söylentilerinin belli bir dayanağı var gibi görünüyor. İddiaya göre Mercedes'ten Toto Wolff ve Lawrence Stroll arasındaki ilişki eskisi kadar iyi değil. Ayrıca Mercedes ve Aston Martin arasındaki ilişki de en iyi günlerini geçirmiyor.

Aston Martin'in hisse fiyatı son dönemde epey düştü. Ayrıca büyük umut taşıyan DBX modeli umulduğu kadar satmıyor ve bazı hissedarlar Stroll'ün F1 takımını kendi oyuncağıymış gibi yönetmesinden rahatsızlar.

Sonunda nasıl bir yol izleneceği önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.

Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images