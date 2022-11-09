Audi: "Hedefimiz Mercedes'i yenmek olacak"

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Bir yıldan fazla süren spekülasyonlardan sonra, bu sezonun Belçika Grand Prix'sinde Volkswagen Grubu'nun bir parçası olan Audi'nin 2026'dan itibaren Formula 1'e katılacağı doğrulandı.

Daha yakın zamanda, Audi'nin şu anda Alfa Romeo bayrağı altında yarışan İsviçre'deki Sauber tarafından yönetilecek olan, kendi adları altında bir fabrika ekibine motor sağlayacağı duyurusu geldi.

Diğer motor sporları kategorilerinde (özellikle dayanıklılık yarışları, tur arabaları, Formula E ve ralli) elde ettikleri başarıyı tekrarlamak kolay olmayacak olsa da Audi, Formula 1'de de bir başarı yakalamak isteyecektir.

Ve şirketlerin birbirine rakip olmasıyla Di Resta, Audi'nin zirveyi Mercedes'in elinden almak isteyeceğine inanıyor.

Paul di Resta, Sky TV Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Eski F1 yarışçısı Di Resta, SkySports'un Audi'nin gelişinin mevcut Sauber pilotları Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu için büyük bir teşvik olup olmadığıyla ilgili sorusuna, "Bence bu büyük bir olay."

"Bu yatırımın getireceği sonucu merak ediyorum. Sauber her zaman oradaydı, ama kendini gösterme ve doğru insanları ikna etme engelini asla gerçekten aşmayan bir orta grup takımı oldular. Ama Audi ile, bence bir şeyler başarabiliriz."

"Formula 1'e girdikleri ilk birkaç yılda Audi'de olmak ister miydiniz? Güvenilirlik nasıl bir seviyede olacak emin değilim."

"Büyük bir pilotu, Charles Leclerc'i ya da Lando Norris'i takıma liderlik etmesi için ikna edebilir misiniz? Bekleyip görmemiz gereken şey bu, ancak bu markaya sahip olmak harika."

"Diğer motor sporlarında çok başarılılar ve VW'nin gücüyle gelip bir izlenim bırakmak isteyecekler."

"Bence onlar için en büyük teşvik Mercedes'i yenmek. Medya açısından bakılacak olursa, dikkatlerini verecekleri şey bu.” dedi.