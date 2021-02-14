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Formula 1 / Son dakika

Audi, Formula 1'le ilgilenmiyor

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Audi, Formula 1'le ilgilenmiyor
Ekleyen:
, Editör

Audi sözcüsü, Formula 1'e girecekleri yönündeki iddiaların doğru olmadığını ve şu anda spora ilgi duymadıklarını söyledi.

Alman üreticinin adı, son yıllarda düzenli olarak Formula 1'le anılıyor ve her ne kadar bu iddiaları inkâr etseler de, bu söylentiler bitmek bilmiyor.

Son olarak Audi'nin motor üreticisi olarak spora girebileceği ve hatta Red Bull'un yeni motor tedarikçisi olabilecekleri iddia edildi.

Red Bull, Honda'nın spordan çekilme kararı almasının ardından, 2022 ve sonrasında Japon üreticinin güç ünitelerini kullanmaya devam edecek.

Auto Motor und Sport, Audi'nin 2025'ten itibaren Formula 1'e girebileceğini iddia ederken, Helmut Marko da, "Yeni ortaklıklara açığız" diyerek bu ihtimale açık kapı bıraktı.

Ancak Audi sözcüsü, Formula 1'e dahil olmayacaklarını açıkladı.

10 yıldır Formula 1'le ilgili spekülasyonlar çıktığını ve bunları reddettiklerini söyleyen sözcü, "Genel anlamda hiçbir şeyi reddetmiyoruz, ancak şu anda Formula 1 projesi üzerinde çalışmıyoruz."

"Audi önümüzdeki yıllar için araç ve motor sporları programını zaten hazırladı. Formula 1, hazırlanan bu programın bir parçası değil." diye ekledi.

Red Bull, kendi Red Bull Powertrains şirketini kurarak, bu şirket altında Honda motorlarının bakımını yapacak. Eğer kurallar basitleşirse, takım 2025'ten sonra kendi güç ünitesini üretebilir.

 

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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