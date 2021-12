Audi, Formula 1'e girişini resmileştirmeye hazırlanıyor!

Aylardır hatta yıllardır Audi'nin Formula 1'e gireceği yönünde spekülasyonlar çıkıyordu ancak hiçbir zaman bu spekülasyonlar, iddiadan öteye gitmemişti.

Fakat hem Audi hem de Porsche'nin katıldığı 2026 motor görüşmeleri oldukça pozitif şekilde ilerliyor. Volkswagen Grubu'na ait olan Audi, F1'e girmesi için MGU-H ünitesinin kaldırıp, karmaşıklığın azalmasını ve maliyetlerin önemli ölçüde düşürülmesini istiyordu.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 2026 F1 motor kuralları tam da Audi ve Porsche'nin istediği yöndeydi.

Şimdi RacingNews365 ve RaceFans, Audi'nin FIA ve F1'e bir mektup gönderdiğini ve F1'e girişe yeşil ışık yaktığını öğrendi.

Esteban Ocon, Alpine A521, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and the rest of the field for the restart

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images