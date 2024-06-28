Audi, Formula 1 motorundaki ilerleme hakkında güncellemeler sundu

Audi, yeni Formula 1 motoruyla kaydettiği ilerleme hakkında ilk kez düzgün bir güncelleme yaptı ve motorun dyno testlerinde şimdiden yarış mesafelerini kat ettiğini söyledi.

Alman üretici, 2026'da resmi olarak Sauber takımının yerini alacağı bir fabrika takımı olmaya hazırlanıyor.

Şimdiye kadar Neuburg'daki merkezinde çalışmaların ne kadar ilerlediğini açıklamaktan kaçınan Audi, Cuma sabahı işlerin ne aşamada olduğuna dair bazı ayrıntıları açıkladı.

Audi Formula Racing'in CEO'su Adam Baker ve baş teknik sorumlusu Stefan Dreyer ile yayınladığı bir röportajda, çalışmaların programa uygun olduğunu açıkça ortaya koydu.

Baker, "Sadece iki yıl sonra, içten yanmalı motor, elektrik motoru, batarya ve kontrol elektroniğinden oluşan güç ünitemiz test tezgahında dinamik olarak çalışıyor."

"Çeşitli bileşenlerin tek bir ünitede başarıyla bir araya getirilmesi sıkı bir çalışmanın ve harika bir ekip çalışmasının sonucudur."

"Audi Güç Ünitesi test tezgahında simüle edilmiş yarış mesafelerini çoktan kat etti. Tek tek bileşenlerle 2023'te çok fazla test süresi kazandık ve elde ettiğimiz deneyimi paralel olarak sonraki yapım aşamalarına dahil edebildik."

"Önemli kilometre taşlarına ve hedeflere ulaşıldı, bu da tüm ekibe iyi bir his veriyor." dedi.

Audi F1 lansman görünümlü gösteri aracı Fotoğraf tarafından: Audi

Audi, Alman üreticinin testler için yeni Las Vegas pisti de dahil olmak üzere daha zorlu yerleri seçtiğini açıkladı.

Dreyer şunları söyledi: "Testin amacına bağlı olarak güç ünitesini mevcut F1 takviminden farklı düzenlerle test tezgahında çalıştırıyoruz."

"Örneğin, Las Vegas genel enerji yönetimi açısından geliştirme ekibimiz için ilginç. Las Vegas Strip'te birbirini takip eden hızlı ve yavaş virajlar ve neredeyse iki kilometrelik tam gaz sürüş, içten yanmalı motor ve ERS (Enerji Geri Kazanım Sistemi) bileşenlerine ince ayar yapmak için mükemmel bir geliştirme ortamı sağlıyor."

Dreyer, güç ünitesinin artık yarış mesafelerine ulaşmasıyla birlikte, çalışmaların pakete daha fazla unsur eklemeye kayabileceğini de sözlerine ekledi.

"Güç ünitesiyle elde ettiğimiz başarılı yarış mesafelerinin ardından, yakında aynı şeyi tüm tahrik sistemi için, yani güç ünitesi ve şanzıman kombinasyonu için de yapacağız."

"Aynı zamanda, kendimize belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için performans geliştirmeye tam gaz devam ediyoruz."

Motor üzerindeki çalışmaların yanı sıra Audi, Neuburg'daki tesislerini F1 standardına getirmek için büyük bir yatırım yaptı.

Dreyer şunları ekledi: "Test tesisimizde çok iddialı bir modernizasyon ve genişletme gerçekleştirdik. Bugün tesisimizde son teknoloji ürünü 22 test tezgahımız var. Yeni geliştirme araçlarımız son teknoloji ürünü ve dik bir öğrenme eğrisi elde etmemizi sağladı."

Audi, 2026 projesi için mevcut bir yakıt tedarikçisiyle çalışacağını ve bilgi tabanını güçlendirmeye yardımcı olması için diğer F1 üreticilerinden teknisyenleri işe aldığını söyledi.