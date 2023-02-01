Audi, F1'e kolay bir başlangıç yapmayı beklemiyor
Alman üreticinin Formula 1 patronu Adam Baker, spora kolay bir başlangıç yapmayacaklarını ve ilk birkaç yılın zor geçeceğini söyledi.
Audi, geçen yıl yaptığı açıklamayla 2026 yılında motor üreticisi olarak F1'e gireceğini ve Sauber ile ortaklık kuracağını duyurdu. Hinwil merkezli ekip, takımın fabrika ekibi olarak hareket edecek.
Frederic Vasseur'ün ayrılığı sonrası Sauber, McLaren'ın patronu Andreas Seidl'ı CEO olarak göreve getirdi ve takım patronluğu için de Alessandro Alunni Bravi ile anlaştı.
Aynı zamanda Stake de takımın yeni isim sponsoru olacak.
Auto Motor und Sport, Audi'nin takımdaki hissesini yakında %75'e kadar çıkaracağını öne sürüyor ve yakında büyük yatırım çalışmaları yapılacak gibi görünüyor.
Yine de Adam Baker, ilk birkaç yılın zor geçeceğini ve bundan ötürü Audi için kolay bir başlangıç olmayacağını söyledi.
Baker, Deutsche Presse-Agentur'a yaptığı açıklamada, "Gerçekçi olmalıyız; Birinci ve ikinci yıl muhtemelen zor olacak."
Showcar with Audi F1 launch livery
Fotoğraf: Audi Communications Motorsport
"Üçüncü yıl ve sonrasında ise rekabetçi olmayı hedefliyoruz.
"Bu gerçekçi bir hedef. Üçüncü yılda galibiyet mücadelesinde olmak istiyoruz." dedi.
Baker, Formula 1'de başka bir takıma motor tedarik etmeyi düşünmediklerini ancak FIA kendilerini buna zorlarsa, kapılarının açık olduğunu dile getirdi.
"FIA kurallarına göre başka bir takıma motor tedarik etmemiz istenebilir."
"Bu olursa, kesinlikle hazırlıklı olacağız. Ancak şu anda bir müşteri takımı aramıyoruz; Bunun için zaten çok erken."
"Fabrika takımı programına odaklanacağız."
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