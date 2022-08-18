Audi, F1'e giriş resmileşmeden önce 2026 kurallarını detaylı bir şekilde inceleyecek

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Volkswagen Grubu'na bağlı Audi ve Porsche, 2026 sezonundan itibaren ya üretici, ya da tedarikçi olarak Formula 1'e girmeyi planlıyorlar ve son bir yıldır yeni güç üniteleriyle ilgili tartışmalara doğrudan dahil olmuş durumdalar.

Kimin üretici, kimin tedarikçi olacağına yönelik dedikodular ise sürmekte; Porsche cephesinde üreticinin mevcut bir takıma güç ünitesi sağlamayı tercih edeceği -muhtemelen Red Bull veya AlphaTauri- konuşulurken, Audi'nin ise mevcut bir takımı satın alacağı veya sıfırdan bir takım kuracağı düşünülüyor.

İlk aşamada Audi'nin planı McLaren'i satın almaktı, ancak bu iddialar takım tarafından hızlıca yalanlandı. Son zamanlarda ise Audi'nin Alfa Romeo'yu satın alacağına yönelik söylentiler yayılmakta -fitili ateşleyen isim ise Sky F1'den Karun Chandhok.

FIA 2026 motor kurallarını resmi olarak duyurmuş durumda, dolayısıyla F1'e katılmak isteyen üreticilerin de 31 Ağustos'a kadar resmi süreçleri tamamlamış olması gerekiyor.

Ancak bir Audi sözcüsü ile iletişime geçen Sky Almanya, üreticilerin yeni düzenlemeleri "ayrıntılı olarak inceleyeceklerini" ve "hızlı bir kararın beklenmediğini" belirtti.

Audi sözcüsü, “Düzenlemeler, Audi AG'nin toplantı halinde olmadığı ve yönetim kurulu da dahil olmak üzere ilgili karar vericilerin bir kısmının tatilde olduğu yaz tatilinde kabul edildi."

"Anladığımız kadarıyla, 2026 sezonu için güç ünitesi üreticilerinin tescil süreci FIA tarafından henüz başlatılmadı." ifadelerini kullandı.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Joao Filipe / DPPI

Porsche'nin ise FIA'nın Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında motor düzenlemelerinin onaylanmasını memnuniyetle karşıladığı ve "belirli bir zamanda" daha fazla bilgi verileceğini bildirdiği bildirildi.

Alman üreticinin Red Bull Racing'in %50 hissesini satın aldığına yönelik haberler var ve bu haberler takım tarafından reddedilmedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, yakın zamanda herhangi bir anlaşmanın tamamlanması için hala gidilmesi gereken bir yol olduğunu söylese de, genel olarak 2026 motor yönetmeliklerine atıfta bulunuyor gibi görünmekte.

Horner, "İşlerin ilerleyebileceği bir konuma gelmeden önce geçmemiz gereken bazı önemli engeller var."

"Bu engeller aşıldığında, Porsche ile daha fazla görüşme gerçekleştirebiliriz." dedi.