Audi, F1'deki ilk galibiyetini 2028 yılında almayı bekliyor

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Audi, 2026 yılında güç ünitesi tedarikçisi olarak Formula 1'e girme kararı alırken, Sauber takımı da Alman üreticinin fabrika takımı olacak.

Audi'nin nasıl performans göstereceği merak konusu fakat bazıları kısa vadede başarıyı zor görüyor.

AS'a konuşan CEO Adam Baker, öncelikle Audi'nin neden F1'e girme kararı aldığına açıklık getirdi.

Baker, "Bu şampiyonayı otomobil üreticileri, özellikle de Audi için çok cazip kılan belli başlı faktörler var."

"Formula 1 bir geçiş döneminden geçiyor, şampiyona daha çevre dostu olmaya başlıyor. Önümüzde elektrik kısmına daha fazla ağırlık verilen ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen yakıta geçişin başladığı yeni nesil güç ünitesi de var."

"Tüm bunlar Audi'nin benimsediği gelişim stratejisi ile uyumlu çünkü şirket de elektrikli araç üretimini genişletiyor."

"Ayrıca, F1'in popülaritesi de gözle görülür şekilde artıyor. Formula 1 şu anda motor sporları dünyasındaki en etkili pazarlama aracı ve aslında global çapta en iyilerden biri. Aynı zamanda Formula 1, maliyetleri azaltarak şampiyonayı daha da cazip hale getirdi." dedi.

Rakip üreticilerin deneyimi göz önüne alındığında, kendilerini dezavantajlı durumda görüp görmedikleri sorusuna Baker, "Bizi ciddi zorlukların beklediğinin farkındayız."

"Audi olarak 2026 yılında Formula 1'e girmeye karar verdik ve ilk yarışımıza 42 ay kaldı. 2026 yılında yeni teknik düzenlemelere geçiş yapılacak, sadece güç ünitesi değil, aynı zamanda şasi de değişecek."

"Bu durum muhtemelen deneyimli takımlarını avantajını bir ölçüde ortadan kaldıracak, dolayısıyla yeni üreticilerin rekabet anlamında iyi bir noktada olması kolaylaşacak."

Showcar with Audi F1 launch livery Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

"Biz şirket olarak üç yıl içinde rekabetçi olmak istiyoruz. Bunun gerçekçi bir hedef olduğuna inanıyoruz."

"Üçüncü yıl galibiyet savaşında yer almayı hedefliyoruz." dedi.

Baker, Audi'nin henüz başka takımlara motora sağlayıp sağlamayacağı konusunda bir karar almadığına da vurgu yaptı.

"FIA'daki düzenlemeler, motor tedariği yapmamızı isteyebilir ve bunun gerçekleşme ihtimaline karşı hazır olacağız. Ancak potansiyel müşteri aramıyoruz ve zaten bunu zamanı da henüz gelmedi."

"Biz tamamen fabrika programımıza odaklanmış durumdayız."

Baker, Audi projesinin çoktan başladığını da ekledi.

"Uzun vadeli projemiz başladı, halihazırda 2026 teknik düzenlemelerine uygun bir güç ünitesi üretmek için çalışıyoruz."

"FIA, şampiyona takımlarıyla birlikte, mevcut nesil araçlardan önemli ölçüde farklı olacak yeni şasi düzenlemeleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu kuralların ilk versiyonunun 2023 yılı sonunda, nihai versiyonunun ise 2024 yılında yayınlanmasını umuyoruz."

"Ardından şasiyi geliştireceğiz, güç ünitesiyle entegrasyonunu gerçekleştireceğiz ve 2025'te ilk testlere başlayacağız."