Audi, F1'de hemen başarı beklemiyor: 'Üç yıl içinde kazanmak istiyoruz'
Audi 2026 yılında Formula 1'e motor tedarikçisi olarak girse de hemen büyük bir başarı beklemiyor. Audi Formula Racing CEO'su Adam Baker, hedeflerinin üç yıl içinde yarış kazanmak olduğunu söylüyor.
Formula 1, 2026'da yeni motor düzenlemelerine geçecek ve yeni motor formülü, bazı büyük üreticileri spora çekmeyi başardı.
Audi Ağustos sonunda yaptığı açıklama ile 2026'dan itibaren kendi F1 motoruyla spora katılacağını duyurdu.
Ingolstadt merkezli şirket bunu yaparken hangi takımla çalışacağını doğrulamadı ancak hazırlıklar başlamış durumda.
Audi Formula Racing CEO'su Adam Baker, Madrid'de düzenlenen bir basın toplantısında, hemen başarı beklemediklerini fakat birkaç yıl içerisinde zafer hedeflediklerini söyledi.
Baker, "Karşı karşıya olduğumuz zorluğun büyüklüğünü biliyoruz, ancak başarılı olabileceğimizi göstermek istiyoruz."
"Yöneticiler F1 hakkında çok şey biliyor ve zorlukların farkındalar. Ancak F1'e katılım için 2026 çok cazip bir yıl."
"Hemen rekabetçi olmayı çok isteriz ama gerçekçi de olmalıyız. Üç yıl içinde yarış kazanabilecek bir konumda olmak istiyoruz. Kurallar değişiyor ve herkes artık mali kısıtlamalar dahilinde çalışıyor, dolayısıyla durum bazı takımların avantajlı olduğu geçmişten çok farklı."
"Bu durumda üç yıl gerçekçi bir hedef." dedi.
Audi kiminle çalışacak?
Audi'nin F1 projesi için hangi takımla güçlerini birleştireceği henüz belli değil ancak büyük bir sürpriz olmazsa Sauber ile çalışacaklar.
Audi'nin takımdaki hisselerin yaklaşık yüzde 75'ini satın almak istediği biliniyor ancak Baker anlaşma yapıldığını reddediyor.
Baker, bu konunun 2022'nin ilerleyen dönemlerinde açıklığa kavuşturulacağını belirtiyor.
"Projemiz için tüm seçenekleri değerlendirdik. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde hangi ekiple çalışacağımızı ve sürecin nasıl işleyeceğini size açıklayacağız."
"Artık ideal partnerimizden ne istediğimizi biliyoruz ve gelecekte başarılı olmamızı sağlayacak olan da bu."
Baker, yeni motorun yıl sonundan önce test tezgahında test edilebilmesini bekliyor. Ayrıca ekibin büyüklüğüyle ilgili detaylar da veriyor.
"Çok yetkin bir teknisyen grubuyla çok hızlı şekilde çalışmaya başladık, bu nedenle henüz dışarıdan kimseyi işe almak zorunda kalmadık."
"Yaklaşık 130 kişiyiz ama ekibi çok hızlı şekilde kuruyoruz."
"İç ve dış maliyetlere bağlı olarak nihai rakam değişecek. Ancak eninde sonunda 300'den fazla çalışana ulaşacağız."
Olası sürücü adayları
Baker, şu anda projelerine katılmasını istedikleri herhangi bir sürücü olmadığını ve bu konuya odaklanmadıklarını belirtti.
"Çok fazla ilgi var ama daha önümüzde daha 3.5 yıl var. Bu, sürücü pazarındaki değişiklikler için yeterli bir süre. Bir program ve simülatör kuracağız. Gelişim için sürücülerle birlikte çalışacağız."
"Bu bir eğitim programıyla bağlantılı olabilir ama bu konu hakkında konuşmaya daha sonra başlayacağız. Sürücüler bugünlerde simülatörde çok daha fazla çalışıyor fakat deneyimli bir sürücüyü çekmek ilginç olabilir."
Baker, Carlos Sainz'ın bu isimlerden birisi olup olmadığı sorusuna, "Bu harika olurdu ama daha önümüzde uzun bir yol var."
"Alonso ile birlikte rüya gibi bir takım olurdu! Elbette ilgimiz var ama üç yıl içinde ne olacağını düşünmek zor. Hayal kurabiliriz fakat bu sadece bir spekülasyon olur." cevabını verdi.
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