Audi, F1 simülatör pilotu olarak Neel Jani ile anlaştı
Audi, Le Mans 24 Saat galibi ve eski Toro Rosso yedek pilotu Neel Jani'yi 2026'ya kadar Formula 1 güç ünitesini geliştirmeye yardımcı olması için simülatör pilotu olarak işe aldı.
Alman üretici, özellikle pahalı ve karmaşık olan MGU-H'den vazgeçen yeni motor kurallarının netleşmesinin ardından 2026'da Formula 1'e girme kararı aldı.
Audi, geçen yılın sonundan bu yana tek silindirli bir melez motorun test edildiğini bildirmişti ancak 1.6 litrelik turbo hibrid güç aktarma organlarının tamamının 2024 yılına kadar dinamo üzerinde çalıştırılmaya hazır olmasını bekliyor.
Bu projeye yardımcı olmak üzere, daha önce Sauber ve Red Bull için testler yapan 39 yaşındaki Jani ile Neuburg motor fabrikasında yürütülen simülatör programına yardımcı olmak üzere anlaşmaya varıldı.
Spa'da 919 Hybrid Evo projesiyle tur rekorunu kırmadan önce Porsche ile 2016 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nı kazanan Jani, "Audi'ye Formula 1 yolunda eşlik edeceğim için çok mutluyum."
"Bu büyüklükteki bir projeye erken bir aşamada dahil olmak hem bir onur hem de büyük bir sorumluluk."
"Formula 1 ve LMP projelerinden edindiğim deneyimle teori ve pratik arasında iyi bağlantılar kurabileceğimden eminim." dedi.
Neel Jani, Porsche GT Takımı
Fotoğraf tarafından: Porsche Motorsport
İsviçreli sürücü, daha önce Volkswagen Grubu çatısı altında yürütülen yeni motor sporları programlarına yoğun bir şekilde dahil olmuştu. Jani, Andre Lotterer ile birlikte Porsche'nin 2019-20 sezonunda Formula E'ye ilk adımını atmasına öncülük etti.
Audi'nin teknik geliştirme başkanı Oliver Hoffmann, "Tıpkı üretim geliştirmede olduğu gibi, simülasyon da Formula 1 projemizde önemli bir rol oynuyor."
"Simülatörümüz, güç ünitesini geliştirmemiz için önemli bir araç. Teknolojiyi kavramanın yanı sıra, özellikle yarış koşullarında enerji yönetimi açısından projeye çok yönlü deneyim getiren bir geliştirme sürücüsü gerektiriyor." dedi.
Audi, Sauber'in hisselerinin çoğunluğunu devralma işlemini tamamladığında 2026 yılında F1'e gerçek bir fabrika takımı olarak girecek. Eski Porsche LMP1 ve McLaren takım patronu Andreas Seidl, bu operasyonu yönetecek.
Alman patron, McLaren tarafından görevden alınmasının ardından Sauber'in teknik direktörü olması için James Key ile anlaşmaya vardı. Key'in ayrılması, Seidl'in yerine gelen Andrea Stella tarafından yönetilen Woking takımının tasarım liderliği yapısının kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini izledi.
Audi CEO'su Markus Duesmann Auto Shanghai 2023'teki Audi basın toplantısı sırasında
Fotoğraf tarafından: Audi Communications Motorsport
Audi Formula Racing'in CEO'su Adam Baker, markanın 2026'ya doğru ilerleyişi hakkında şunları söyledi: "Şu anda esas olarak performansla yüksek ilgisi olan temel konsept sorularına odaklanmış durumdayız."
"Ancak çeşitli teknik çözümleri değerlendirirken sadece dijital yöntemlere güvenmiyoruz. Bilgi birikimi, deneyim ve pratikle ilgili gelişmeler, simülasyondan doğru sonuçların çıkarılması için vazgeçilmez unsurlardır."
"Bu kombinasyonla, çeşitli operasyon stratejilerini erken bir aşamada değerlendirebilir ve güç ünitesinin verimli enerji yönetiminin önünü açabiliriz."
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