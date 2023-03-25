Audi, F1 projesinin detaylarını Şanghay'da açıklayacak
Audi sözcüsü, Şanghay Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Formula 1 projesine dair tüm detayları açıklayacaklarını doğruladı.
Audi, 2026 yılında güç ünitesi tedarikçisi olarak Formula 1'e gireceğini çoktan açıkladı. Arka planda projeye dair çalışmalar geçen yıldan bu yana tüm hızıyla devam ediyor.
Alman üretici, Formula 1'e girdiğinde Sauber ile ortaklık kuracak ve şimdiden takımın belli bir hissesini satın aldılar.
Alman grubun resmi sözcüsü, Audi'nin Formula 1 projesini 18-27 Nisan tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek olan Şanghay Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtacağını söyledi.
Audi sözcüsü, "Formula 1 projemizi Nisan ayındaki Şanghay Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtacağız."
"Bu bizim için çok önemli bir etkinlik. Çünkü Çin sadece Formula 1 için değil, Audi için de dünyanın en büyük pazarı."
"Projeyi tanıtmak ve taraftarlarla daha da yakınlaştırmak istiyoruz."
"Çin Grand Prix'si üç yıldır düzenlenmiyor. Biz de şov aracımızı, Audi renk düzeniyle, bu otomobil fuarında göstermenin iyi bir fikir olacağını düşündük." dedi.
Wolff: "Lauda'yı çok özlüyorum"
Piquet, Hamilton'a ırkçılık yaptığı için 1 milyon dolara yakın para cezası aldı!
Son Haberler
MotoGP Portekiz: Bagnaia ana yarışı da kazandı, Marquez kaza yaptı!
MotoGP Portekiz: Bagnaia ana yarışı da kazandı, Marquez kaza yaptı! MotoGP Portekiz: Bagnaia ana yarışı da kazandı, Marquez kaza yaptı!
NASCAR COTA: Byron pole pozisyonunda, Raikkonen ve Button ortalarda
NASCAR COTA: Byron pole pozisyonunda, Raikkonen ve Button ortalarda NASCAR COTA: Byron pole pozisyonunda, Raikkonen ve Button ortalarda
Moto2 Portimao: Acosta sezona zaferle başladı, Canet ikinci
Moto2 Portimao: Acosta sezona zaferle başladı, Canet ikinci Moto2 Portimao: Acosta sezona zaferle başladı, Canet ikinci
Marquez: "Honda motosikletinden şikayet etmek bize hiçbir şey kazandırmıyor"
Marquez: "Honda motosikletinden şikayet etmek bize hiçbir şey kazandırmıyor" Marquez: "Honda motosikletinden şikayet etmek bize hiçbir şey kazandırmıyor"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.