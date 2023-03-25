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Audi, F1 projesinin detaylarını Şanghay'da açıklayacak

Audi sözcüsü, Şanghay Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Formula 1 projesine dair tüm detayları açıklayacaklarını doğruladı.

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Audi, F1 projesinin detaylarını Şanghay'da açıklayacak
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Audi, 2026 yılında güç ünitesi tedarikçisi olarak Formula 1'e gireceğini çoktan açıkladı. Arka planda projeye dair çalışmalar geçen yıldan bu yana tüm hızıyla devam ediyor.

Alman üretici, Formula 1'e girdiğinde Sauber ile ortaklık kuracak ve şimdiden takımın belli bir hissesini satın aldılar.

Alman grubun resmi sözcüsü, Audi'nin Formula 1 projesini 18-27 Nisan tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek olan Şanghay Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtacağını söyledi.

Audi sözcüsü, "Formula 1 projemizi Nisan ayındaki Şanghay Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtacağız."

"Bu bizim için çok önemli bir etkinlik. Çünkü Çin sadece Formula 1 için değil, Audi için de dünyanın en büyük pazarı."

"Projeyi tanıtmak ve taraftarlarla daha da yakınlaştırmak istiyoruz."

"Çin Grand Prix'si üç yıldır düzenlenmiyor. Biz de şov aracımızı, Audi renk düzeniyle, bu otomobil fuarında göstermenin iyi bir fikir olacağını düşündük." dedi.

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