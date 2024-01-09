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Audi, Esteban Ocon'la ilgileniyor

Lawrence Barretto'ya göre Audi'nin listesindeki isimlerden birisi Esteban Ocon.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Esteban Ocon, Alpine

Audi, 2026 yılında Formula 1'e katılacak ve bu süreçte Sauber takımının güç ünitesi partneri olacak.

Alman üretici, bir fabrika takımı olarak spora gireceği için, Sauber üzerindeki varlığını da yavaş yavaş arttırıyor.

2026'da Audi için yarışabilecek pilotlar henüz belirlenmedi fakat basın şimdiden Mick Schumacher ve Nico Hulkenberg'in isimlerini zikretti.

Mevcut Sauber pilotu Valtteri Bottas da bu projede yer almak istediğini açıkça söyledi. Fakat Formula 1'in resmi web sitesinde görev alan Lawrence Barretto'ya göre, aday listesinin başında başka bir sürücü var: Esteban Ocon.

İddiaya göre Ocon'un Audi'ye davet edilmesinden yana olan kişi, Sauber CEO'su Andreas Seidl.

Seidl, Fransız sürücü sayesinde takımın önce kendine güvenen bir "orta grup" takımı olacağını ve bir süre sonra da podyumlar, zaferler ve nihayetinde şampiyonluk için savaşabileceğine inanıyor.

Ocon'un Alpine ile olan sözleşmesi 2024 yılının sonuna kadar devam ediyor.

Enstone merkezli ekibin Fransız sürücüyü elinde tutmaya çalışacağı düşünülüyor fakat Audi fabrika takımı için yarışma ihtimali kendisi için epey cazip olabilir.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

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