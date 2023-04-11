Audi daha şimdiden rakip takımlardan 50 isimle anlaştı

Haberi dinle

Formula 1 dünya çapında bir spor olmasına rağmen takımların merkezleri birbirlerine çok yakın bir yerde.

McLaren'ın Woking'deki merkezinden, Aston Martin'in Silverstone fabrikasına gitmek için 78 millik bir mesafeyi geçmeniz gerekiyor. Fakat bu yolculuk sırasında beş takımı ziyaret edebiliyorsunuz.

Mevcut 10 takımdan sadece üçünün -Ferrari, Alfa Romeo ve AlphaTauri- fabrikası İngiltere'nin dışında. Diğer takımların tamamı İngiltere'de.

Audi, 2026'da spora girecek ve şirketin motor fabrikası Almanya - Neuburg'da yer alıyor. Bu da önemli isimleri şirkete çekmeyi zorlaştırıyor.

Fakat Audi'nin F1 CEO'su Adam Baker mevcut durumdan endişeli değil ve daha şimdiden önemli isimlerle anlaştıklarını söylüyor.

PlanetF1.com'a verdiği demeçte Baker, " Audi Sport'un Neuburg'daki Formula 1 projesinin önemli bir dönüşüm projesi olduğunu kabul etmek gerekiyor."

Adam Baker, CEO Audi Formula Racing, Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

"Bu sayede Audi Sport bünyesindeki yaklaşık 200 önemli ismi Formula 1'e alma avantajına sahibiz. Bu da gelişim aşamasında bize büyük bir destek oluyor."

"Burada, bölgede, Audi veya tedarikçiler için çalışan ve otomotiv endüstrisinde yer alan binlerce mühendise de erişim imkanımız var."

"Ancak 2026'da rekabetçi olabilmemiz için öğrenme aşamasını mümkün olduğunca hızlandırmak istiyoruz ve bu stratejinin bir parçası da agresif bir işe alım programına sahip olmak."

"Şimdiye kadar, bazıları rakiplerimizden olmak üzere 50 mühendisle sözleşme imzaladık.”

"Bence işe alım her zaman zorlu bir süreçtir ve bu zorluğun bir parçası da personelin ailesiyle birlikte başka bir ülkeye taşınma kararı almasıdır."

"Fakat yakın olmanın dezavantajları da var. Eğer taşınmadan şirket değiştirebiliyorsanız, o zaman potansiyel olarak ayrılma riski daha yüksek olacaktır." dedi.