Audi, çalışan sayısını hızla arttırmayı hedefliyor

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Ağustos ayında 2026 sezonundan itibaren spora gireceklerini resmi olarak açıklayan Audi, Ekim ayında ise Sauber ile "stratejik ortaklık" kurulduğunu duyurmuştu.

Açıklamanın ardından işe alım sürecine geçen ve yaklaşık 100 kişiyi takıma katan Audi'nin hedefi, önümüzdeki yıllarda bu sayıyı önemli ölçüde arttırmak.

Takımın hedefleri hakkında konuşan Audi Sports teknik direktörü Stefan Dreyer, başlangıçta diğer takımlara göre daha küçük çaplı bir proje yürüteceklerini kabul ediyor.

Motorsport Magazine'e konuşan Dreyer, "Şu anki planımız 300'den fazla kişiyi bünyemize katmak. Takımı tanıyorum, herkesin neler yapabileceğini biliyor ve başarıya ulaşacağımıza inanıyorum.

"Ancak henüz ihtiyacımız olan işgücünü karşılayacak kadar büyük bir ekibe sahip değiliz. Bunun için şirket içi işe alımlar yapmalı, ayrıca dışarıdan gelecek her türlü uzmanlık ve beceriden de faydalanmalıyız."

"Öncelikle Neuburg'da çalışacak 300 ila 400 çalışan bulmanız ve onları bir araya getirmeniz gerekiyor. Bu en hafif tabirle Herkülvari bir görev, nitekim Red Bull Powertrains'te halihazırda yaklaşık 350 kişi çalışıyor ve Milton Keynes'in Mercedes'in Brixworth'taki tesislerine uzaklığı sadece 40 kilometre." dedi.