Audi büyük bir sponsorluk anlaşması imzalamaya mı hazırlanıyor?
Adidas'ın Audi ile yürüttüğü görüşmelerde sona geldiği ve tarafların 2026 itibariyle birlikte çalışacağı iddia edildi.
The press conference announcing Audi's entry into Formula 1 in 2026
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Geçtiğimiz haftalarda Mercedes’in Puma ile geçirdiği 12 yılın ardından Adidas ile anlaştığı iddia edilmişti.
Şimdi SportBusiness, Alman spor giyim üreticisinin 2026’da F1’e girmeye hazırlanan Audi ile de görüşme halinde olduğunu öğrendi.
Görünüşe bakılırsa taraflar uzun süredir görüşüyorlar ve artık görüşmelerde sona gelmiş durumdalar.
Haberde, "Audi F1 takımıyla yapılan görüşmelerin ileri noktaya gelindiği ve Adidas markasının 2026’dan itibaren Audi’nin F1'deki giyim partneri olmaya yakın olduğu anlaşılıyor.” İfadeleri kullanıldı.
Adidas’ın Mercedes ile yaptığı ortaklığın 2025 yılında başlaması bekleniyor. Bundan bir yıl sonra da Audi ile çalışmaya başlayacaklar.
Audi geçtiğimiz haftalarda Castrol&BP ile anlaşma imzaladığını duyurmuştu.
Yakında yeni partner ve sponsorluk anlaşmalarının da imzalanması bekleniyor.
Audi logo kalıntıları
Fotoğraf: Rainier Ehrhardt
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